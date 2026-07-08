Il formidabile e implacabile lavoro della Polizia Locale di Casale Monferrato non lascia scampo a chi, con totale disprezzo per l’ambiente, continua ad abbandonare illecitamente i propri rifiuti sul territorio. Grazie a una serrata e attenta attività di controllo, gli agenti hanno brillantemente individuato e punito i responsabili di nuovi sversamenti abusivi, infliggendo loro sanzioni esemplari per un importo complessivo di 5.000 euro e dimostrando che in città non c’è alcuna tolleranza per l’inciviltà e il degrado.

Le indagini, le zone colpite e la stangata per i trasgressori

L’eccellente operato degli agenti si è avvalso del prezioso supporto tecnologico fornito dagli impianti di videosorveglianza installati dalla società COSMO. Le telecamere hanno letteralmente incastrato chi pensava di poter deturpare impunemente le aree di raccolta pubbliche.

I controlli incrociati della Polizia Locale hanno permesso di accertare senza ombra di dubbio diversi episodi di abbandono di rifiuti (inclusi materiali ingombranti) gettati senza alcuno scrupolo al suolo, proprio a ridosso delle isole ecologiche. I colpevoli sono stati identificati nelle seguenti zone:

In via Vidua.

In Cantone Grassi, nella frazione di Casale Popolo (area colpita per la prima volta da questi accertamenti).

La risposta delle Forze dell’Ordine è stata durissima e non ha fatto sconti a nessuno. Oltre alle pesantissime sanzioni pecuniarie che ammontano a 5.000 euro totali, in due di questi casi si è proceduto con il pugno di ferro: ricorrendone i presupposti di legge, la Polizia Locale ha infatti disposto il fermo amministrativo per ben trenta giorni del veicolo utilizzato dai trasgressori per il trasporto illecito della spazzatura.

Il plauso delle Istituzioni: “Controllo costante e capillare”

Questa operazione di successo rivendica la massima efficienza della rete di sicurezza e controllo urbana. Il Vice Sindaco, Luca Novelli, ha sottolineato l’importanza di non abbassare mai la guardia, poiché “La tutela degli spazi pubblici passa attraverso un’attività di controllo costante e capillare”. Una vittoria per la legalità resa possibile da un perfetto lavoro di squadra: “La collaborazione tra la Polizia Locale, le tecnologie di videosorveglianza e l’attenzione dei cittadini rappresenta uno strumento determinante per contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e il patrimonio comune”.

Novelli ha poi lanciato un monito severo a chiunque pensi di farla franca in futuro: “Il nostro impegno proseguirà senza interruzioni, affinché chi non rispetta le regole sia chiamato a risponderne e Casale Monferrato possa continuare a essere una città ordinata, pulita e vivibile”.

Multe salatissime e possibili risvolti penali

Anche l’Assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, ha elogiato i grandi risultati ottenuti, ribadendo che “L’attività svolta conferma l’impegno costante dell’Amministrazione nel contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti”. L’elogio va inevitabilmente al grande fiuto investigativo degli agenti, dato che “Le immagini degli impianti di videosorveglianza, unite al lavoro di accertamento della Polizia Locale, consentono di individuare i responsabili e di intervenire con efficacia a tutela del decoro cittadino”.

Per coloro che si ostinano a comportarsi in spregio alle norme del vivere civile, le conseguenze continueranno a essere pesantissime. L’Assessore avverte infatti che “È importante ricordare che questi comportamenti sono puniti con sanzioni particolarmente rilevanti, che possono arrivare fino a 1.000 euro e, nei casi previsti dalla normativa, comportare anche conseguenze di carattere penale”. Un promemoria doveroso per chi manca di rispetto al prossimo, poiché, conclude Fracchia, “Rispettare l’ambiente significa prendersi cura della città e della qualità della vita di tutta la comunità”.