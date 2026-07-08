Cresce l’attesa a Tortona per la nuova stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Civico, che ha appena svelato in anteprima alcuni dei grandi titoli in cartellone. Grazie alla rinnovata e virtuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Piemonte dal Vivo, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il palcoscenico cittadino si prepara ad accogliere un ricco programma di eventi. Un cartellone che, anche per la prossima stagione, punterà i riflettori sulla prosa contemporanea, sui grandi classici del teatro e sulla danza d’autore.

Il “tridente” dei grandi nomi della prosa

Il Teatro Civico ha anticipato una prestigiosa rosa di nomi e titoli popolari che animeranno le serate a cavallo tra l’inverno e la primavera, garantendo un’offerta culturale di altissimo livello.

Nello specifico, le prime date annunciate sono:

13 novembre: l’apertura della stagione è affidata a Laura Morante, che porterà in scena la complessità dei legami emotivi e delle dinamiche familiari con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra.

l’apertura della stagione è affidata a Laura Morante, che porterà in scena la complessità dei legami emotivi e delle dinamiche familiari con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. 10 e 11 dicembre: Francesco Pannofino sarà il grande protagonista di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, celebre testo di Tom Stoppard ormai consacrato come un classico del teatro contemporaneo.

Francesco Pannofino sarà il grande protagonista di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, celebre testo di Tom Stoppard ormai consacrato come un classico del teatro contemporaneo. 23 e 24 marzo: Tullio Solenghi salirà sul palco con la commedia di Carlo Goldoni I due gemelli veneziani, opera della quale firma in prima persona anche la riduzione e la regia.

Il ritorno di Hervé Koubi e della danza contemporanea

Il palcoscenico tortonese conferma la sua sensibilità e attenzione per i linguaggi della danza contemporanea, premiando un pubblico cittadino sempre molto ricettivo. Dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2024 con Les nuits barbares ou les premiers matins du monde, il coreografo franco-algerino Hervé Koubi farà il suo atteso ritorno al Teatro Civico.

Il 16 aprile andrà infatti in scena Body of Memory, uno spettacolo descritto come un ponte ipnotico tra il virtuosismo della street dance e il misticismo, animato da dodici eccezionali danzatori provenienti dal mondo dell’hip hop. L’appuntamento si inserisce nella prestigiosa cornice di We Speak Dance, la rassegna di danza diffusa sul territorio regionale ideata da Piemonte dal Vivo proprio per valorizzare questo linguaggio universale e ampliare la tradizionale proposta di prosa.

Appuntamento a settembre per il programma completo

Le anticipazioni rappresentano solo un assaggio della ricca offerta in fase di allestimento. Il programma completo degli spettacoli e tutti i dettagli relativi agli abbonamenti verranno comunicati ufficialmente a partire dal 24 settembre nel corso di una conferenza stampa dedicata, data che segnerà in concomitanza anche l’apertura ufficiale della campagna abbonamenti.