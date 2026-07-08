omenica 12 luglio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, alcune zone di Alessandria saranno interessate da un’interruzione programmata dell’energia elettrica. I lavori di manutenzione, organizzati da E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce le reti a media e bassa tensione), serviranno a sostituire alcuni apparecchi elettromeccanici in una cabina secondaria, al fine di migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza del servizio elettrico cittadino.

Le strade coinvolte dall’intervento

Per ridurre al minimo i disagi alle attività commerciali e agli uffici presenti nell’area interessata, l’azienda ha scelto appositamente di programmare le operazioni durante la mattinata di domenica. Di seguito l’elenco dettagliato delle vie e dei civici che rimarranno temporaneamente senza corrente:

Via Vescovado: civici 3, 7, da 11 a 13, da 17 a 21, da 25 a 27, da 33 a 39, 45, 18.

civici 3, 7, da 11 a 13, da 17 a 21, da 25 a 27, da 33 a 39, 45, 18. Via Chenna: civici 49, da 34 a 36, 40, 44, da 48 a 50.

civici 49, da 34 a 36, 40, 44, da 48 a 50. Via Volturno: civici da 1 a 5, 2a, sn.

civici da 1 a 5, 2a, sn. Via Milano: civici da 25 a 41, 32.

civici da 25 a 41, 32. Piazza Santa Lucia: civico 1.

civico 1. Via Migliara: civico 19.

Raccomandazioni e sicurezza durante i lavori

Durante l’intera fascia oraria indicata, l’azienda raccomanda vivamente ai residenti di non utilizzare gli ascensori per evitare spiacevoli blocchi. Inoltre, E-Distribuzione invita a non commettere imprudenze contando sull’assenza temporanea di elettricità: nel corso delle lavorazioni, infatti, la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per consentire le necessarie prove tecniche sul sistema. Si specifica infine che, in caso di forte maltempo, gli interventi previsti potrebbero subire un rinvio.

Informazioni, contatti e segnalazioni digitali

Per qualsiasi comunicazione o segnalazione relativa al funzionamento della rete, è sempre attivo il numero verde 803 500 (disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24). Al momento della chiamata, per facilitare l’assistenza, è richiesto di indicare il codice POD della propria utenza (nel formato IT001E…), facilmente reperibile su qualsiasi bolletta.

I cittadini possono inoltre usufruire dei servizi digitali messi a disposizione dall’azienda per monitorare la situazione:

Il chatbot “Eddie”, presente sul sito istituzionale e-distribuzione.it.

L’App ufficiale per smartphone “E-Distribuzione”.

La “mappa delle disalimentazioni” (consultabile direttamente sul sito web), un utile strumento per monitorare in completa autonomia lo stato di alimentazione della rete elettrica locale.