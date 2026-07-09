Sono ufficialmente iniziati in questi giorni a Ventimiglia gli interventi straordinari di lavaggio e sanificazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. L’operazione, che interesserà progressivamente l’intero territorio comunale, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione per contrastare i disagi legati alle elevate temperature di questa stagione estiva, tutelando così l’igiene e il decoro degli spazi pubblici.

Le tempistiche e le modalità di intervento

L’attività, affidata alla ditta appaltatrice Tecknoservice, proseguirà a ritmo serrato fino alla prossima settimana. L’obiettivo è quello di raggiungere e igienizzare tutte le principali postazioni di raccolta dislocate in città.

Per garantire la massima efficacia, gli operatori stanno mettendo in atto un piano mirato che prevede:

L’impiego di attrezzature tecnologiche e dedicate allo scopo.

L’utilizzo di prodotti igienizzanti specifici per sanificare a fondo i contenitori.

L’abbattimento e la riduzione sensibile dei cattivi odori causati dalla fermentazione dei rifiuti al caldo.

Le parole dell’Assessore Calimera

A richiedere e coordinare l’operazione è stato l’Assessore all’Igiene Urbana, Domenico Calimera, che ha sottolineato la necessità di un’azione tempestiva. “Abbiamo chiesto a Tecknoservice di avviare questo intervento straordinario perché, con le temperature elevate di queste settimane, la pulizia dei cassonetti diventa ancora più importante”, ha spiegato l’esponente della Giunta. Si tratta di un passaggio fondamentale, sottolinea l’Assessore, “per garantire igiene, decoro e una migliore qualità della vita ai cittadini”.

Ribadendo la validità del piano in corso d’opera (“un’attività che utilizza attrezzature e prodotti specifici per sanificare i contenitori e ridurre sensibilmente i cattivi odori”), Calimera ha infine rassicurato la cittadinanza sull’impegno futuro del suo settore, assicurando: “Continueremo a lavorare per mantenere la città più pulita”.