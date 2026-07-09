Il Gavazzana Blues Festival taglia il traguardo della sua quindicesima edizione consecutiva e si prepara ad animare l’estate con quattro imperdibili appuntamenti dal vivo. Dal 28 luglio al 2 agosto 2026, il celebre sodalizio musicale proporrà un cartellone di altissimo livello, unendo interpretazioni diverse sotto il segno dell’eccellenza, dell’originalità e della valorizzazione del territorio collinare.

Il programma e la forza dell’originalità musicale

La produzione di quest’anno si distingue per una precisa scelta artistica: proporre la cultura musicale nella sua massima espressione, rifuggendo da filtri ed effetti speciali. Al Gavazzana Blues l’intelligenza artificiale lascia il posto a progetti strutturati capaci di generare emozioni sincere, scaturite unicamente dai virtuosismi e dal talento degli esecutori sul palco.

La scaletta del festival, che abbraccia generi diversi uniti dalla qualità impeccabile delle esecuzioni, prevede le seguenti esibizioni:

28 luglio: “Ensemble Maestri Accademia Musicale San Matteo di Tortona”.

“Ensemble Maestri Accademia Musicale San Matteo di Tortona”. 31 luglio: “Antonio Sorgentone”.

“Antonio Sorgentone”. 1 agosto: “Gloria Turrini and the Doctor”.

“Gloria Turrini and the Doctor”. 2 agosto: “Little Paul & the super Vampers”.

Una rete a sostegno dell’arte e del territorio

La realizzazione di questa manifestazione, dedicata esclusivamente all’arte del palcoscenico e senza alcuno scopo di lucro, è resa possibile dalla grande sinergia territoriale. Il Comune di Cassano Spinola, le associazioni locali, l’organizzazione e i tanti soci offrono un supporto continuo, affiancati dal contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Quest’ultima ha infatti permesso la realizzazione del grande progetto di apertura del 28 luglio, che vedrà coinvolti ben dodici artisti professionisti.

“Il GavazzanaBlues Festival”, afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, “è ormai un appuntamento classico dell’estate, capace di offrire spettacoli musicali di alto profilo in un contesto paesaggistico di grande gradevolezza”. Il richiamo dell’evento supera ormai i confini provinciali: “Sono sempre più numerosi gli appassionati che, a cavallo tra luglio e agosto, raggiungono Gavazzana anche da grandi centri come Milano e Genova, per beneficiare di concerti di qualità, ma anche contestualmente per regalarsi qualche giorno di relax e di turismo ‘dolce’, alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche della zona, ma anche dell’enogastronomia di eccellenza”.

L’augurio del Presidente Arrobbio si estende quindi all’intero territorio: “Buoni concerti a tutti dunque, e buona scoperta non solo di Gavazzana e Cassano Spinola, ma di tutta l’area collinare circostante”.

Informazioni utili e tesseramento

Tutti i dettagli sui concerti e sulle iniziative sono consultabili sul sito ufficiale gavazzanablues.org e sulla pagina Facebook del club.

Per sostenere concretamente l’organizzazione e partecipare alle tante attività proposte, è inoltre disponibile il tesseramento 2026. La tessera del club può essere acquistata e regalata comodamente online tramite il sito, oppure rivolgendosi direttamente allo staff durante le serate dei concerti.