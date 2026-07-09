L’Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Lavori Pubblici, ha infatti approvato ufficialmente il primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Ente, delle relative pertinenze e dell’intera rete viaria cittadina per l’anno in corso, procedendo contestualmente con il primo pagamento di oltre 24.000 euro a favore della ditta esecutrice.

I dettagli dell’appalto e le tempistiche

Le opere di manutenzione rientrano nella programmazione del piano triennale 2026-2028 del Comune della Riviera dei Fiori. Il cantiere ha preso il via ufficialmente nella seconda metà di aprile, con la formale consegna dei lavori avvenuta il 21 aprile 2026 e la successiva stipula del contratto.

Il progetto globale prevede un appalto dal valore iniziale di 89.566,00 euro (IVA esclusa). Il primo bilancio delle operazioni concluse, certificato dal Direttore dei Lavori, ha attestato il regolare completamento della prima tranche di interventi, contabilizzata alla data del 16 giugno 2026. L’iter burocratico prevede che i pagamenti avvengano per stati di avanzamento, mediante l’emissione di un certificato di pagamento al termine di ogni singolo ordine di intervento.

Le cifre liquidate e i fondi a disposizione

A seguito delle opportune verifiche tecniche e contabili, inclusa la conferma della regolarità contributiva (DURC) dell’azienda incaricata dell’appalto, l’Ufficio Lavori Pubblici ha dato il via libera alla liquidazione della prima fattura.

Il quadro economico aggiornato degli interventi si articola nel seguente modo:

Impegno totale: la spesa complessiva assunta dal Comune per l’intero progetto ammonta a 109.270,52 euro.

la spesa complessiva assunta dal Comune per l’intero progetto ammonta a 109.270,52 euro. Prima rata liquidata: il pagamento relativo a questo primo stato di avanzamento dei lavori ammonta a 24.294,09 euro (cifra comprensiva di IVA al 22% e degli oneri per la sicurezza).

il pagamento relativo a questo primo stato di avanzamento dei lavori ammonta a (cifra comprensiva di IVA al 22% e degli oneri per la sicurezza). Fondi residui: la disponibilità economica per il prosieguo delle opere di manutenzione stradale e del patrimonio immobiliare si attesta ora a 84.976,43 euro.