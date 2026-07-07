Venerdì 10 luglio 2026 lo Skate Park all’interno del Parco Eternot di Casale Monferrato si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il “Tekno Day”, un imperdibile appuntamento a ingresso completamente gratuito dedicato alla musica elettronica. L’evento, in partenza a partire dalle ore 16:00, si inserisce nel percorso “New Skin” promosso dalla Città nell’ambito del più ampio progetto “Work & Play”, offrendo ai ragazzi un’occasione unica per vivere gli spazi urbani in modo positivo tra dj set, socialità e stand dedicati alla crescita personale.

Il programma musicale: dal pomeriggio fino a sera

La manifestazione promette di far ballare e divertire i giovani del territorio grazie a una ricca line-up di artisti locali e una vasta proposta di generi elettronici. Il calendario delle esibizioni è così strutturato:

A partire dalle ore 16:00 , la giornata prenderà il via nel pomeriggio con un coinvolgente Warm Up Dj Set.

, la giornata prenderà il via nel pomeriggio con un coinvolgente Warm Up Dj Set. Dalle ore 19:00 la consolle passerà nelle mani di una ricca rosa di dj: si alterneranno infatti Luna, Ansiolitik, KC23, Giangi e Wally .

la consolle passerà nelle mani di una ricca rosa di dj: si alterneranno infatti . Le sonorità proposte durante la serata spazieranno attraverso diversi sottogeneri, passando dal Tribecore all’Acidcore, fino all’Hardtek e al Frenchcore.

Oltre la consolle: tutte le realtà presenti al parco

Il “Tekno Day” non sarà solo sinonimo di musica, ma si proporrà come un vero e proprio villaggio dedicato ai ragazzi, arricchito da numerose proposte parallele. Nel corso della giornata saranno infatti presenti ulteriori spazi e stand animati da svariate realtà del territorio:

La Ludoteca Viaggiante di Monfreestyle.

Il Centro Educativo Diffuso.

L’Associazione Culturale Mystico.

DropIn Alessandria.

Gate “Tu come stai?”.

Juno Tattoo Studio.

Un progetto dai giovani per i giovani

L’iniziativa musicale rappresenta un importante tassello del programma “New Skin”, rivolto specificamente alla fascia d’età compresa tra i 16 e i 25 anni e pensato per proporre, nel corso di tutto il 2026, attività dedicate alla partecipazione, alla formazione e alla crescita personale. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte attraverso il bando “Piemonte per i Giovani” e sviluppato dalla Città di Casale Monferrato in stretta collaborazione con la cooperativa sociale Vedogiovane e una fitta rete territoriale composta da scuole, associazioni, servizi e realtà educative.

Il significato profondo della giornata è ben sintetizzato da Irene Caruso, Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia: «“New Skin” continua a promuovere iniziative pensate dai giovani e per i giovani, valorizzando gli spazi della città come luoghi di incontro, espressione e partecipazione». Una visione che trova perfetta applicazione nell’evento di venerdì: «Il DJ set allo Skate Park del Parco Eternot vuole essere un’occasione per vivere uno spazio urbano in modo positivo» aggiunge infatti l’Assessore, sottolineando come tutto ciò avvenga «attraverso la musica elettronica, la condivisione e la socialità, favorendo momenti di aggregazione aperti e inclusivi».