Il Comune di Tortona compie un passo decisivo verso il rinnovamento della sede della Polizia Municipale. È stato infatti approvato in via definitiva il progetto esecutivo per l’ampliamento, la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti dell’attuale palazzina del Comando. L’intervento centrale prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che occuperà parte della corte interna di pertinenza, i cui lavori potranno ora entrare nel vivo a seguito della positiva conclusione delle delicate indagini archeologiche propedeutiche all’apertura del cantiere.

Gli scavi archeologici e la stesura del progetto

L’iter per l’ampliamento del Comando ha richiesto una serie di passaggi fondamentali per tutelare il patrimonio storico cittadino. Prima di poter procedere con la progettazione esecutiva e con i futuri lavori, si è resa necessaria una fase di sondaggi e scavi preventivi, condotti sotto la stretta e continuativa sorveglianza archeologica richiesta dalla Soprintendenza.

Le operazioni di scavo, svolte all’inizio del mese di giugno, si sono concluse con successo, permettendo l’aggiornamento dello stato dei luoghi e dando il via libera definitivo alla stesura finale dei documenti tecnici. Il progetto esecutivo è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’architetto Brigida Gallo, dall’ingegnere Pier Angelo Sardi e dall’ingegnere Maria Anna Angela Grassi.

La squadra tecnica in campo

A garanzia della corretta esecuzione di tutte le fasi dell’appalto, l’Amministrazione comunale ha formalizzato le nomine della squadra tecnica interna al Settore Lavori Pubblici che seguirà passo dopo passo la realizzazione dell’opera.

I professionisti incaricati di gestire e monitorare il progetto sono:

Ingegner Laura Lucotti : Responsabile Unico del Progetto (RUP) e incaricata del controllo delle procedure di gara per la Centrale Unica di Committenza, supportata in quest’ultima fase dal dottor Marco Bernetti e dalla dottoressa Loredana Ranaldo .

: Responsabile Unico del Progetto (RUP) e incaricata del controllo delle procedure di gara per la Centrale Unica di Committenza, supportata in quest’ultima fase dal e dalla . Architetto Roberto Gabatelli : responsabile per le attività di programmazione e di verifica preventiva della progettazione.

: responsabile per le attività di programmazione e di verifica preventiva della progettazione. Ingegner Valeria Palenzona : nominata per l’attività di assistenza al RUP e con il ruolo di direttore operativo.

: nominata per l’attività di assistenza al RUP e con il ruolo di direttore operativo. Geometra Massimo Marchesotti e Geometra Alessia Passarella: incaricati come ispettori di cantiere.

Tutto il restante personale tecnico e amministrativo in forza al Settore Lavori Pubblici collaborerà, ciascuno per le proprie competenze, per garantire il completamento nei tempi previsti di questo strategico intervento di rigenerazione urbana.