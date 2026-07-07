Novi Ligure si prepara a onorare la propria memoria storica ricordando uno degli eventi più tragici del suo passato. Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 10, si terrà in piazza della Repubblica (nella cornice di galleria Mazzini) una solenne cerimonia di commemorazione dedicata alle vittime del drammatico bombardamento che colpì la città durante la Seconda Guerra Mondiale, l’8 luglio del 1944.

Il programma della cerimonia

L’iniziativa rappresenta un appuntamento sentito per non dimenticare le profonde ferite inflitte dal conflitto e per rendere il giusto omaggio a chi ha perso la vita in quella dolorosa giornata. Per la mattinata è stato organizzato un programma istituzionale e religioso ben definito:

Deposizione di una corona in onore dei caduti presso la lapide commemorativa.

Saluti istituzionali affidati al Sindaco della città, Rocchino Muliere.

Orazione ufficiale curata dal Professor Giampaolo Bovone, Presidente della Fondazione Acos per la Cultura.

Benedizione solenne a cura di Don Massimo Bianchi.

L’invito alla popolazione

L’Amministrazione comunale auspica la più ampia condivisione di questo momento di riflessione e ricordo collettivo. A tal proposito, l’intera cittadinanza è stata ufficialmente invitata a partecipare alla commemorazione di sabato mattina.