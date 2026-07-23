Domenica 26 luglio alle ore 21:00, la pittoresca Piazzetta S. Tommaso di Dolcedo si trasformerà in un teatro a cielo aperto per l’apertura della rassegna “Per le vie del Borgo”. L’evento inaugurale sarà affidato a Pino Petruzzelli, che porterà in scena il suo spettacolo “La terra degli ulivi”, un sentito omaggio a chi si prende cura del territorio pensando alle generazioni future.

Un legame profondo con il territorio

L’opera teatrale nasce da una lunga serie di interviste realizzate dallo stesso Petruzzelli a coltivatori di ulivi sparsi in ogni parte d’Italia. Il tema dello spettacolo si sposa perfettamente con la realtà e l’identità di Dolcedo, il cui antico nome dialettale “Duseu” richiama esplicitamente il carattere “dolce” del suo rinomato olio.

L’evento rappresenta anche un ringraziamento pubblico e sincero a tutti quei giovani che, sfidando le difficoltà odierne, hanno deciso o stanno decidendo di tornare a occuparsi attivamente della terra e del paesaggio.

Le parole dell’autore

A spiegare il senso profondo del viaggio umano e artistico racchiuso nella rappresentazione è lo stesso autore e interprete, che sottolinea il valore della memoria e dell’essenziale: «L’ulivo ci racconta il sapore della terra che lo produce, ma anche la nostra Storia e le nostre Radici. Così ho dialogato con l’Italia che non cede al “superfluo che rende superflua la vita”».

Al termine della rappresentazione teatrale, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una piccola degustazione di olio, offerta da un frantoio locale, per celebrare anche a livello sensoriale il prodotto simbolo del borgo.

Chi è Pino Petruzzelli

Il protagonista della serata vanta un curriculum di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano:

È drammaturgo, regista e attore per il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Carlo Felice e la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse.

Ricopre il ruolo di professore di scrittura scenica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma e di professore a contratto all’UNIGE (Facoltà di Scienze del Turismo).

I suoi spettacoli sono stati trasmessi su importanti reti nazionali come RAI 3, Radio RAI e CANALE 5.

Quest’anno è stato invitato come ospite, con un suo spettacolo, al Quirinale.

Ha pubblicato libri per Chiarelettere e Ares e collabora con le testate Il Secolo XIX e Il Fatto Quotidiano.

È direttore artistico delle rassegne “Liguria delle Arti”, “Tigullio a Teatro” e del Progetto UNIGE “Casa del Pensiero”.