Torna nei fine settimana compresi tra il 25 luglio e il 9 agosto l’atteso appuntamento con “Passaggi Illustri a Bordighera”, la rassegna culturale giunta quest’anno alla sua settima edizione. Il suggestivo borgo ligure farà da palcoscenico a “Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita”, uno spettacolo teatrale itinerante ideato per rendere omaggio al grande Maestro dell’Impressionismo nel centenario della sua scomparsa.

Un viaggio “en plein air” nel cuore della città

L’evento, ideato e realizzato dalla compagnia Teatro X Monet / Teatro delle Dieci, ripercorre in modo originale lo storico legame tra Claude Monet e il territorio. Il pittore soggiornò infatti a Bordighera tra il gennaio e l’aprile del 1884, rimanendo profondamente affascinato dalla luce, dai colori e dai paesaggi locali, che divennero fonte di ispirazione per alcune delle sue opere più celebri.

Il percorso prenderà il via da Piazza del Popolo (l’antica Piazza della Chiesa), nel cuore di Bordighera Alta, per poi svilupparsi lungo un tratto del suggestivo Antico Sentiero del Beodo. Questi luoghi conservano intatto il fascino che conquistò l’artista, il quale li percorreva quotidianamente alla ricerca degli scorci perfetti da immortalare sulla tela.

Arte, storia e performance dal vivo

Durante l’itinerario, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio immersivo tra arte, storia e teatro. Diversi personaggi in costume che hanno fatto parte della vita dell’artista – amici, familiari, sostenitori e collaboratori – prenderanno forma grazie a interpretazioni coinvolgenti. Si tratterà di un vero e proprio spettacolo a cielo aperto, immerso nella natura proprio come la pittura del maestro francese. L’iniziativa, che gode del prezioso sostegno e della collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Bordighera, permette ai partecipanti di osservare la città ligure attraverso gli occhi del Maestro.

Calendario, cast e informazioni per partecipare

La regia e la drammaturgia dell’evento sono curate da Fulvia Roggero e Silvia Villa, mentre la comunicazione e l’immagine sono affidate a Simona Alborno. Il cast artistico è composto da Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata, Erika Rotondaro, Elisa Mina/Gilles Breton, Amos Mastrogiacomo e Silvia Villa.

Le passeggiate teatrali prevedono partenze scaglionate alle ore 18.30 e alle ore 19.30 nelle seguenti giornate:

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Sabato 1 e domenica 2 agosto

Sabato 8 e domenica 9 agosto

Per partecipare allo spettacolo itinerante è prevista la prenotazione obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto contattando i numeri 347 5446651 o 347 7851494 (anche tramite messaggio WhatsApp), scrivendo all’indirizzo e-mail teatroxmonet@gmail.com, oppure acquistando i biglietti d’ingresso online sul portale www.ticket.it.