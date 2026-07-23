Un territorio non si promuove semplicemente mostrando ciò che produce, ma costruendo un racconto condiviso capace di unire persone, cultura, tradizioni e paesaggio. Con questa chiara visione nasce “Le Vie del Gusto”, il nuovo ambizioso progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per trasformare le eccellenze agroalimentari della provincia in un formidabile motore di sviluppo turistico, culturale ed economico.

Una rete per l’identità del territorio

L’iniziativa punta a costruire un modello permanente di valorizzazione e coinvolge attivamente amministrazioni comunali, associazioni, produttori, ristoratori, operatori turistici e istituzioni. Più che una semplice rassegna di eventi, si tratta di un vero e proprio piano strategico di marketing territoriale. L’intento è generare nuove opportunità economiche e sviluppare un’identità forte durante tutto l’arco dell’anno, posizionando Alessandria e il Monferrato tra le grandi destinazioni enogastronomiche italiane.

Il debutto con “Le Vie del Tartufo”

Il primo capitolo di questo articolato percorso sarà interamente dedicato al re della tavola autunnale. Sotto l’insegna de “Le Vie del Tartufo”, diverse categorie lavoreranno in stretta sinergia per offrire ai visitatori esperienze autentiche, coordinate e indimenticabili. La rete locale coinvolgerà:

Cavatori

Produttori

Ristoratori

Strutture ricettive

Operatori turistici e istituzioni

Il lancio milanese e l'”Ottobre Alessandrino”

La presentazione ufficiale del progetto varcherà i confini provinciali per rivolgersi a un pubblico nazionale: il 6 ottobre Milano ospiterà una cena esclusiva riservata a giornalisti, stampa di settore, opinion leader e buyer. L’evento fungerà da prestigiosa anteprima per il calendario di “Ottobre Alessandrino”, un grande contenitore tematico che animerà il territorio proponendo:

Degustazioni mirate

Incontri tematici

Esperienze dirette sul territorio

Momenti culturali dedicati alle eccellenze locali

La visione della Fondazione

A sintetizzare lo spirito e l’orizzonte dell’intera iniziativa è Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha sottolineato il valore cruciale dell’unione d’intenti per lo sviluppo turistico: «Le Vie del Gusto nasce dalla volontà di creare una rete stabile tra le eccellenze del nostro territorio. Crediamo che il futuro della promozione passi dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali affinché Alessandria possa essere riconosciuta come una destinazione di riferimento per il turismo enogastronomico italiano».