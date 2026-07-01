Prende il via la nuova edizione della rassegna “Teatro al Castello – Estate 2026”, promossa dal Comune di Taggia, che anche quest’anno porterà sul palco dell’Anfiteatro del Castello una stagione ricca di spettacoli, compagnie di prestigio e proposte capaci di coniugare tradizione, cultura e intrattenimento.

Otto gli appuntamenti in programma tra luglio e agosto, tutti con inizio alle ore 21.30, ad eccezione dello spettacolo del 20 agosto, previsto alle ore 21.00. In caso di maltempo gli eventi potranno essere trasferiti presso l’ex Chiesa di Santa Teresa.

Ad aprire la rassegna, venerdì 3 luglio, sarà la compagnia I Cattivi di Cuore con la commedia “C’è storia e storia”, scritta da Chiara Giribaldi e diretta da Gino Brusco.

Il calendario proseguirà domenica 12 luglio con “Terre di Liguria”, spettacolo ideato e condotto da Pino Petruzzelli, a cura di Hic et Nunc Teatro, un racconto scenico che intreccia memorie personali, territorio e storia della Liguria.

Martedì 28 luglio sarà ancora protagonista Hic et Nunc Teatro con la commedia “Canto infedele – La Penelope di Joyce”, con Giorgia Brusco e Mauro Germinario al contrabbasso.

Venerdì 31 luglio il Centro Teatro Ipotesi porterà in scena “La terra degli ulivi”, scritto e interpretato da Pino Petruzzelli, spettacolo dedicato al paesaggio, alla memoria e alla cultura dell’olio.

Grande spazio anche al Teatro del Banchéro che quest’anno celebra il trentesimo anniversario dalla fondazione.

La compagnia sarà protagonista di due serate consecutive: venerdì 7 agosto con il grande classico “Macbeth” di William Shakespeare, per la regia di Marco Gualco, e sabato 8 agosto con “Domum Redire”.

La stagione proseguirà giovedì 20 agosto alle ore 21.00 con la commedia “Benvenuta Memole”, proposta dall’Associazione Gli Spacciatori di Sogni, per concludersi domenica 23 agosto con “La lezione. L’anima, la donna e la storia”, spettacolo del Teatro del Marchingegno.

“Anche quest’anno abbiamo voluto proporre una stagione teatrale di assoluto livello, frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione per valorizzare una delle location più suggestive del nostro territorio. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità dell’Anfiteatro del Castello e, grazie alla collaborazione con compagnie di grande qualità, siamo riusciti a costruire una rassegna sempre più ricca, capace di offrire spettacoli di alto profilo e di coinvolgere pubblici diversi,” dichiara la consigliere comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri.

“Per questa ragione – prosegue – voglio ringraziare in particolare Giorgia Brusco e Pino Petruzzelli che hanno creduto fortemente in questa iniziativa. Così come il Teatro del Banchero di Taggia che con il trentesimo anniversario festeggia quest’anno un traguardo importante. Sarà sicuramente l’occasione per ricordare con affetto Marco Barberis, storico presidente e fondatore della compagnia, recentemente scomparso, figura di riferimento del teatro ligure e protagonista di un lungo percorso artistico e culturale.”

“È inoltre un piacere constatare come altre associazioni del territorio abbiano deciso di partecipare al calendario 2026 che rappresenta il punto più alto di questo percorso e conferma la volontà di investire nella cultura come elemento di crescita, identità e promozione del nostro borgo,” conclude la consigliere comunale.

La rassegna si conferma così uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate tabiese, capace di coniugare la qualità delle proposte artistiche con il fascino senza tempo dell’Anfiteatro del Castello, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere serate di teatro in una cornice unica nel cuore del centro storico di Taggia.