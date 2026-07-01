Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 21.30, il suggestivo Cortile del Palazzo Comunale di Alessandria farà da cornice a “Laura canta Pino”, un emozionante concerto in cui la voce di Laura Pezzella, accompagnata da musicisti professionisti, omaggerà le indimenticabili canzoni di Pino Daniele. L’evento, inserito nella cornice dell’iniziativa “Sound Prescribe”, unisce la grande musica alla solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti devoluto a Solidal per la Ricerca per sostenere l’innovativo progetto di Social Prescribing promosso dal DAIRI dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria cittadina.

Il progetto di Social Prescribing e il ruolo della cultura

La ricerca, curata dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI (diretto da Antonio Maconi), mira a valutare l’efficacia dell’integrazione tra i tradizionali percorsi sanitari e le attività culturali del territorio. La sperimentazione punta a sviluppare un modello in cui l’arte diventi un complemento strutturato ai percorsi clinici, coinvolgendo direttamente i pazienti afferenti a quattro specifiche strutture:

Medicina Interna

Oncologia

Psichiatria

Geriatria

Come sottolinea Roberta Cazzulo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune, il Social Prescribing «rappresenta un modello che amplia il concetto stesso di cura». Questo approccio, prosegue, «consente infatti ai professionisti sanitari di indirizzare i pazienti verso attività non strettamente cliniche, come percorsi culturali, artistici, sportivi o di volontariato, che contribuiscono a migliorare la qualità della vita, contrastare l’isolamento sociale e favorire il benessere complessivo della persona».

A ribadire il valore etico e scientifico dell’iniziativa è Manuela Ulandi, Vicepresidente della Fondazione Solidal ETS: «Sostenere questo progetto significa investire in una ricerca che guarda alla persona nella sua interezza e che interpreta pienamente la missione di Solidal: creare un ponte tra comunità, ricerca e cura». Le Medical Humanities, aggiunge Ulandi, «rappresentano oggi una frontiera di grande valore, perché affiancano all’eccellenza clinica la dimensione culturale, relazionale e sociale della salute. Siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa che, attraverso la musica, coinvolge la cittadinanza e sostiene un progetto di ricerca destinato a generare ricadute concrete sul benessere delle persone».

L’unione tra istituzioni e associazionismo

L’evento è il risultato di una profonda sinergia territoriale. A promuovere e collaborare alla realizzazione del concerto troviamo infatti:

Comune di Alessandria (tramite gli Assessorati al Marketing Territoriale e alle Politiche Sociali)

DAIRI

Solidal per la Ricerca

Lions Club Alessandria Cittadella

Il Vicesindaco Giovanni Barosini evidenzia come appuntamenti del genere «dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, realtà sanitarie, associazioni e volontariato possa tradursi in opportunità concrete di benessere, inclusione e solidarietà». A proposito della location, Barosini spiega: «Siamo felici che questo appuntamento si svolga nel cortile di Palazzo Comunale, uno spazio che vogliamo rendere sempre più un luogo aperto alla cittadinanza, capace di ospitare iniziative di qualità, incontri e momenti di partecipazione collettiva». L’obiettivo dell’Amministrazione, infatti, è quello di promuovere percorsi condivisi «nella consapevolezza che la salute si costruisce anche attraverso la cultura».

Il Lions Club Alessandria Cittadella ha scelto di appoggiare l’evento come primissimo service del nuovo anno sociale. La Presidente Paola Bonzano motiva così la scelta: «Il Lions Club Cittadella sostiene i progetti di prescrizione sociale sul territorio perché la missione del Lions Clubs International è chiara e profondamente radicata: servire dove c’è bisogno, contribuendo a migliorare la salute, il benessere e il tessuto sociale delle comunità in cui operiamo». Partecipare alla realizzazione di “Sound Prescribe”, conclude la Presidente, permette al sodalizio di «trasformare la cultura in solidarietà concreta e condivisa. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno storico: essere presenti dove la comunità chiama, dimostrando che la musica, quando incontra lo spirito di servizio dei Lions, può davvero fare la differenza nella vita delle persone».

Informazioni utili

Per chiunque desiderasse sostenere la ricerca sulle Medical Humanities partecipando al concerto “Laura canta Pino”, l’organizzazione ha messo a disposizione un recapito telefonico diretto per le informazioni e le prenotazioni: 335 414348.