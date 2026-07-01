Una violenta ondata di maltempo ha colpito oggi, mercoledì 1° luglio,la città di Tortona e i comuni limitrofi, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze da parte dei soccorritori. Nel corso dell’intera giornata, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona hanno effettuato una quindicina di interventi per far fronte ai disagi causati dalle forti piogge e dai temporali. Nonostante le numerose chiamate per cantine allagate, pali pericolanti e piante cadute, fortunatamente non si registrano gravissimi danni a cose o persone.

Il bilancio degli interventi a Tortona e dintorni

Le forti e violente precipitazioni hanno tenuto impegnati i pompieri per tutto il giorno su diverse tipologie di criticità. La messa in sicurezza del territorio ha riguardato principalmente:

Cantine allagate a causa dell’ingente quantità d’acqua.

Alberi pericolanti e rami caduti a terra.

Pali resi pericolanti dalle raffiche e dalle piogge.

Le criticità a Castelnuovo Scrivia e Bassignana

Oltre a Tortona, i forti temporali hanno provocato disagi specifici in altri centri del comprensorio, richiedendo attenzione e interventi mirati:

Castelnuovo Scrivia: nel comune si sono segnalate diverse criticità, tra cui locali allagamenti di alcune vie, la presenza di alberi pericolanti e problemi derivanti dalle fulminazioni.

nel comune si sono segnalate diverse criticità, tra cui locali allagamenti di alcune vie, la presenza di alberi pericolanti e problemi derivanti dalle fulminazioni. Bassignana: le precipitazioni e il maltempo hanno causato disservizi alla rete elettrica, con la conseguente segnalazione della mancanza di corrente in alcune zone del paese.