C’è anche la provincia di Alessandria tra i territori al centro della complessa operazione di Polizia Giudiziaria scattata alle prime ore di questa mattina. Più di 50 uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Brescia e Desenzano del Garda hanno eseguito una serie di misure cautelari per disarticolare un’associazione a delinquere. Gli indagati sono accusati di aver gestito e sfruttato la prostituzione di donne all’interno di un importante locale situato a Lonato del Garda, provvedendo anche ad autoriciclare i proventi illeciti.

Le indagini e le misure cautelari

L’intervento delle forze dell’ordine si è esteso a cavallo tra le province di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona. Le misure cautelari eseguite comprendono l’applicazione degli arresti domiciliari e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finite diverse persone indagate, a vario titolo, per aver promosso, costituito e partecipato a un sodalizio criminale mirato al reclutamento, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Contestualmente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto anche il sequestro preventivo “impeditivo” della struttura al centro dell’attività illecita.

Il meccanismo illecito e le società fittizie

La complessa indagine è stata condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, avvalendosi dell’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali sviluppate tra i mesi di febbraio e ottobre 2024. Secondo l’impianto accusatorio ricostruito:

L’attività imprenditoriale legata allo sfruttamento veniva accuratamente mascherata.

Il gruppo criminale si avvaleva di due enti non commerciali completamente fittizi per autoriciclare il profitto illecito, generato nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024.

Tra i capi d’accusa figurano anche le ipotesi di truffa ai danni dello Stato e di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

La reiterazione del reato

A spingere per l’adozione delle misure cautelari personali e patrimoniali è stato, oltre al grave quadro indiziario, l’evidente pericolo di reiterazione del reato. Dalle indagini è infatti emerso che, nonostante gli indagati fossero già stati invitati a rendere un interrogatorio preventivo, questi avrebbero continuato a portare avanti l’attività di sfruttamento della prostituzione, limitandosi semplicemente a modificare la ragione sociale del locale.

Nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone attualmente sottoposte a indagine sarà accertata in via definitiva solamente in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.

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