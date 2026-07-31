Questa sera, venerdì 31 luglio alle ore 21:00, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina farà da cornice a un importante appuntamento dedicato alla canzone d’autore italiana. Il cantautore Alberto Fortis sarà infatti l’ospite speciale della serata per la terza edizione della rassegna “Incontri ravvicinati con la musica”, un evento che promette di unire l’intrattenimento musicale a momenti di profondo dialogo e confronto.

Un viaggio nella musica italiana

Come illustrato anche nei dettagli della locandina 1_2.jpg, la manifestazione giunge quest’anno alla sua terza edizione del 2026 ed è realizzata in collaborazione con Intersuoni. L’obiettivo dell’evento è quello di creare uno spazio intimo in cui la musica dal vivo si alterna alle parole, permettendo al pubblico di immergersi completamente nel contesto della canzone d’autore italiana attraverso le esperienze e le note dei suoi protagonisti.

I conduttori e i dettagli per partecipare

Ad accompagnare Alberto Fortis sul palco e a guidare il ritmo della serata ci saranno due figure di spicco:

Stefano Senardi , a cui è affidata la conduzione dell’evento.

, a cui è affidata la conduzione dell’evento. Maurilio Giordana, che interverrà in veste di moderatore per stimolare il confronto e i dialoghi con l’artista.

L’appuntamento rappresenta un’ottima occasione di arricchimento culturale per residenti e turisti. L’organizzazione fa sapere che l’ingresso all’area del Molo delle Tartarughe è totalmente libero e gratuito, ma sarà consentito solamente fino a esaurimento dei posti disponibili.