Grande risalto per le iniziative della Fondazione Slala e del suo presidente Cesare Rossini. Nella sede di Alessandria, situata a fianco dello scalo ferroviario, è stato consegnato il prestigioso premio “Il Grappolo” a Enrico Peola, amministratore delegato di Clf (Costruzioni linee ferroviarie). Il riconoscimento, nato dalla stretta sinergia tra la Fondazione Slala, il Comune di Ricaldone e la Fondazione Mani Intelligenti, celebra l’operato degli imprenditori soci che lavorano attivamente per la crescita e lo sviluppo concreto del territorio locale.

Il valore del premio e la cerimonia di consegna

La consegna del premio, realizzato a mano dagli allievi del ForAl di Valenza, è avvenuta in occasione di un incontro svoltosi all’interno della nuova sede operativa della società, destinata a ospitare un’officina per la manutenzione dei mezzi ferroviari nella zona industriale D4.

A sottolineare l’importanza dell’attività svolta dalla Fondazione Slala nel tessere relazioni di valore sul territorio è stato il presidente Cesare Rossini, il quale ha ricordato: «Ogni anno il premio viene assegnato a un imprenditore nostro socio che lavora per il territorio». A fargli eco il sindaco di Ricaldone, Laura Bruna, che ha definito il premio come «il riconoscimento per chi concretamente realizza lo sviluppo».

L’evento ha visto la partecipazione di un parterre di spicco composto da autorità e pubblici amministratori:

Fabrizio Palenzona , presidente onorario di Slala;

, presidente onorario di Slala; Enrico Bussalino , assessore regionale a logistica e infrastrutture strategiche;

, assessore regionale a logistica e infrastrutture strategiche; Domenico Ravetti , vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte;

, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte; Giovanni Barosini , vicesindaco di Alessandria;

, vicesindaco di Alessandria; Gian Paolo Coscia , presidente della Camera di Commercio di Alessandria – Asti;

, presidente della Camera di Commercio di Alessandria – Asti; Alessandro Traverso , presidente del ForAl;

, presidente del ForAl; Laura Bruna , sindaco di Ricaldone;

, sindaco di Ricaldone; Fabrizio Bertola , imprenditore della logistica e vincitore del premio dello scorso anno;

, imprenditore della logistica e vincitore del premio dello scorso anno; Francesco Marchitelli, direttore generale dell’Asl Al.

Tra i presenti figuravano inoltre Alessandra Boano in rappresentanza della Fondazione Mani Intelligenti (presieduta da Alessia Crivelli), il consigliere comunale di Alessandria Emanuele Locci, il sindaco di Castelletto Monferrato Gian Luca Colletti, il sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi e Andrea Bonfante, membro della Commissione Logistica del lusso della Fondazione Slala.

Il ruolo strategico di Clf e i progetti per Alessandria

Il Gruppo Clf, leader nella costruzione di linee ferroviarie, consolida la sua presenza nell’alessandrino attraverso la controllata Uniferr Srl e il raggruppamento di imprese da essa guidato. La società opera su un’area di ventimila metri quadrati (di cui tremilacinquecento coperti con quattro binari interni) ed è specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di linee ferroviarie e metrotranviarie.

L’impegno sul territorio si sviluppa principalmente su due grandi fronti infrastrutturali:

La riqualificazione di Alessandria Smistamento: il gruppo si è aggiudicato i lavori di ammodernamento dello scalo merci. La prima fase degli interventi, mirata a connettere l’area con il sistema portuale ligure per il rilancio della logistica del nord ovest, è già stata avviata e completata nella parte di proprietà di Rfi, con la riqualificazione di quasi trenta scambi e della linea aerea di alimentazione.

il gruppo si è aggiudicato i lavori di ammodernamento dello scalo merci. La prima fase degli interventi, mirata a connettere l’area con il sistema portuale ligure per il rilancio della logistica del nord ovest, è già stata avviata e completata nella parte di proprietà di Rfi, con la riqualificazione di quasi trenta scambi e della linea aerea di alimentazione. Il polo logistico e intermodale (Progetto X – Change): Clf partecipa come partner al grande piano volto a trasformare l’ex scalo ferroviario in un hub logistico sostenibile e integrato, che vedrà la nascita di nuove infrastrutture per il trasporto merci e di un grande parco fotovoltaico.