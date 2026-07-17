Il Comune di Novi Ligure ha indetto una procedura di mobilità volontaria esterna finalizzata alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di collaboratore operaio. Le nuove figure, inquadrate nell’area degli operatori esperti, saranno impiegate in attività di tipo specialistico nel campo tecnico e della manutenzione. L’obiettivo è intervenire in settori cruciali per la cittadinanza quali la viabilità, l’edilizia, gli impianti e la cura del verde pubblico.

Il potenziamento dell’organico comunale

L’iniziativa si inserisce in una precisa strategia di potenziamento dei servizi di gestione diretta del patrimonio cittadino.

L’Assessore al personale, Gianfilippo Casanova, ha commentato l’apertura del bando delineando gli obiettivi dell’Amministrazione: «Questa selezione rappresenta un passo in avanti per il rafforzamento dell’organico comunale. L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di ricostituire un nucleo operativo interno che, pur se contenuto nelle dimensioni, sia composto da maestranze altamente qualificate. Investire in professionalità dedicate a manutenzioni e viabilità permette di garantire risposte tempestive e una cura costante del patrimonio cittadino, valorizzando la gestione diretta di servizi essenziali per la comunità».

Requisiti di partecipazione e competenze richieste

La selezione è di tipo restrittivo e si rivolge a personale che ha già maturato un’esperienza consolidata nella pubblica amministrazione. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso enti del comparto funzioni locali.

Avere un’anzianità di servizio di almeno tre anni nel profilo oggetto dell’avviso.

Possedere la patente di guida di categoria C.

Essere in possesso delle abilitazioni per la conduzione di particolari macchinari operativi, specificatamente piattaforme di lavoro elevabili e caricatori frontali.

Modalità di candidatura e svolgimento delle prove

L’invio delle domande avverrà interamente attraverso i canali digitali dedicati al reclutamento della Pubblica Amministrazione.

Di seguito i dettagli utili e le scadenze della procedura:

Invio delle domande: Esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale unico del reclutamento “InPA”.

Esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale unico del reclutamento “InPA”. Scadenza: Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale (avvenuta il 15 luglio 2026).

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale (avvenuta il 15 luglio 2026). Selezione: I candidati dovranno sostenere un colloquio a contenuto tecnico-professionale, in programma per il giorno 8 settembre 2026, volto a verificare le competenze specifiche e le motivazioni al trasferimento.

Il testo integrale del bando e tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente.