Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e del teatro è in programma a Diano Marina domani, sabato 18 luglio, alle ore 17.00. Il suggestivo Molo delle Tartarughe ospiterà infatti Paolo Ruffini, attore, conduttore, regista e autore poliedrico, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Io sono perfetto”, edito da La nave di Teseo, dialogando con Nadia Schiavini, libraia.

Il libro, che sta già riscuotendo un notevole successo, affronta con delicatezza e umorismo temi profondi legati alla diversità, all’ambizione e alla sincerità. La trama ruota attorno a Paolo Conforti, un politico ambizioso e disonesto, abile nel manipolare l’opinione pubblica e a un passo dal diventare Presidente del Consiglio. La sua vita è indissolubilmente legata a quella del fratello gemello, Simone, affetto dalla sindrome di Down, la persona a cui Paolo è più legato.

Simone, con la sua vita semplice e felice, il lavoro da bidello, le sue abitudini quotidiane e l’amore incondizionato per il fratello, incarna una forza inaspettata: quella di vedere la bellezza ovunque e di andare sempre al sodo delle cose. Quando la carriera di Paolo crolla a causa di uno scandalo di corruzione e un ricatto, il politico escogita un piano disperato: candidare Simone al suo posto, convinto di poterlo manovrare a suo piacimento. Ma Simone si rivela tutt’altro che manipolabile. La sua campagna elettorale, fatta di abbracci, sincerità e gentilezza, sorprende l’intero paese e, soprattutto, il fratello Paolo. Il romanzo pone una domanda provocatoria e affascinante: “E se il prossimo Presidente del Consiglio fosse Down?” Ruffini risponde con un’opera che fa sorridere e commuovere, ricordandoci una verità fondamentale: “nessuno è normale, nessuno è diverso, siamo tutti unici e perfetti.”

Paolo Ruffini (nato Livorno nel 1978) è attore, conduttore televisivo, regista cinematografico, autore e produttore. Debutta al cinema con “Ovosodo” (1997) e prende parte alla realizzazione di film tra cui “Natale a Miami” (2005), “Fuga di cervelli” (2013) – film con cui esordisce anche alla regia – “L’agenzia dei bugiardi” (2019) e “Modalità Aereo” (2019), del quale è co-sceneggiatore. In televisione conduce varie edizioni di Colorado (Italia 1, 2011–2019) e nel 2025 torna su Italia 1 con Zelig On. Molto attivo nel sociale, porta avanti il progetto Up&Down (2018), che spazia tra cinema, tv e teatro e coinvolge attori con disabilità. Nel 2022 firma la regia del docufilm “PerdutaMente – Non si guarisce dall’Alzheimer, non si guarisce dall’Amore” e dal 2024 conduce Radio Up&Down su Radio 24 insieme a Federico Parlanti, primo speaker Down al mondo. Ha lanciato i podcast Il Babysitter, Il Badante e Mamme: dal primo è nato anche l’omonimo spettacolo teatrale. Nel 2025 pubblica il romanzo “Benito, presente!” (Baldini+Castoldi).

L’evento è gratuito ed è possibile avere informazioni rivolgendosi al numero +39 339 2877093 oppure al numero +39 0183 449902.