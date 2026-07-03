Un programma all’insegna della qualità, che conferma l’efficacia della sinergia tra il Comune di Ovada, l’associazione Hiroshima Mon Amour e la Fondazione Piemonte dal Vivo. La stagione 2026/2027 del Teatro Dino Crocco di Ovada si prepara a dare vita a un cartellone ricco e variegato, da ottobre a marzo, tra classici rivisitati, danza e nomi di richiamo per il grande pubblico. Gli abbonamenti saranno in vendita da oggi, venerdì 3 luglio, online e presso la Libreria Maineri di Ovada.

Si parte venerdì 23 ottobre con Giobbe Covatta, che celebra la doppia ricorrenza dei 70 anni di vita e dei 40 di carriera con lo spettacolo 70 Riassunto delle puntate precedenti, irresistibile carrellata dei suoi pezzi storici. Il secondo appuntamento in cartellone, martedì 17 novembre, sposta invece l’attenzione sulla storia recente con OLTRE. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande: a distanza di oltre cinquant’anni, Fabiana Iacozzilli e Linda Dalisi partono per Montevideo per incontrare i protagonisti di un disastro diventato leggenda. Lo spettacolo sarà audio-descritto grazie al progetto Teatro No Limits, promosso da Piemonte dal Vivo, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì, per rendere tangibili a tutti – in primis al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari “silenziosi” della messinscena: costumi, cambi luce, scenografie, movimenti degli attori.

Giovedì 26 novembre il programma prosegue con Giulio Cesare o la notte della Repubblica, per la regia di Marco Lorenzi, che trae ispirazione dal celebre dramma shakespeariano per esplorare il legame tra potere, individuo e fragilità delle democrazie contemporanee, con la partecipazione in video di Ida Marinelli e Danilo Nigrelli. Venerdì 4 dicembre approda sul palcoscenico Closer, dopo il successo del libro di Patrick Marber e della celebre versione cinematografica; la data segna anche il ritorno al teatro di prosa di Paolo Kessisoglu e il debutto sulle scene di Yeva Sai, start della serie cult Mare Fuori. La stagione prosegue sabato 19 dicembre con Matteotti (Anatomia di un fascismo), in cui la scrittura di Stefano Massini incontra la prova attoriale di Ottavia Piccolo per raccontare la tragica parabola di Giacomo Matteotti, con musiche originali eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Venerdì 8 gennaio Francesco Mandelli, popolare personaggio radiofonico e televisivo, è protagonista di Baby Reindeer, potentissimo monologo per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia, scritto dal comico scozzese Richard Gadd, da cui Netflix ha tratto nel 2024 l’acclamata miniserie. Martedì 9 febbraio sarà la volta di altri due volti amatissimi dal grande pubblico, Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli, protagonisti di Cari genitori, un’opera che ha conquistato il pubblico francese con oltre 900 repliche e più di 450.000 spettatori, in scena a Ovada; anche questo spettacolo sarà audio -descritto nell’ambito della rassegna Teatro No Limits. Il programma degli spettacoli in abbonamento si conclude giovedì 18 marzo con Dittico delle Radici della compagnia Resextensa – Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, per un appuntamento targato We Speak Dance, rassegna di danza diffusa sul territorio regionale, ideata da Piemonte dal Vivo per ampliare in senso multidisciplinare la tradizionale proposta di prosa delle proprie stagioni teatrali e valorizzare il linguaggio universale della danza.

A partire da ottobre, andranno in scena al Teatro Comunale anche una serie di spettacoli fuori abbonamento: Corto circuito. L’inquieto vivere dell’uomo moderno (10 ottobre ore 21), con Leonardo Manera; Curnaiass. Il vecchio che si arrampicò per trovare il nido dell’aquila (29 gennaio ore 21), di Antonio Catalano, con Giorgio Boccassi, produzione Coltelleria Einstein; La lingua libera. A caccia di ingiustizie linguistiche (5 marzo ore 21), di e con Vera Gheno, sociolinguista nota per il podcast Amare Parole; Più trappole che topi (12 marzo ore 21), con Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin, reduci dal Gialappa’s show; Comico Ergo Sum (9 aprile ore 21), con Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino.

A completare il cartellone del Teatro Comunale Dino Crocco, una serie di appuntamenti pensati per i più giovani e per le famiglie. Il programma riservato alle scuole, con spettacoli mattutini alle ore 10, prevede Stile Libero. Storie di Sport (3 dicembre), di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, produzione Coltelleria Einstein, e Il Paradiso inaspettato. Ferramonti di Tarsia (26 gennaio), con regia e interpretazione Sergio Mascherpa, produzione Teatro Laboratorio Brescia. Il programma pomeridiano per ragazzi e famiglie include altre due produzioni di Coltelleria Einstein: Nonnetti. Teatro comico d’azione, musica e poche parole (4 ottobre ore 16) e Cappuccetto Rosso e il Lupo Solitario (21 febbraio ore 16).

«Ed eccoci pronti per una nuova stagione teatrale al “Dino Crocco” di Ovada. Anche quest’anno il pubblico ovadese, sempre più affezionato come dimostra il costante aumento degli abbonamenti registrato negli anni, non resterà deluso. La nuova stagione porta a Ovada spettacoli e artisti di altissimo livello con una scelta eterogenea e completa, per un teatro che sa essere di evasione e nello stesso tempo di forte impegno civile. Ringraziamo la Fondazione Piemonte dal Vivo e Hiroshima Mon Amour, che ogni anno contribuiscono a rendere Ovada una delle piazze protagoniste del panorama teatrale regionale. Alla Stagione “classica” si affianca una proposta dedicata alle famiglie, a cui teniamo particolarmente, con spettacoli pensati per bambini, genitori e nonni. Una grande stagione ci aspetta al Teatro Dino Crocco: non mancate, vi aspettiamo!», dichiarano il Sindaco Gian Franco Comaschi e l’Assessore alla Cultura Sabrina Caneva del Comune di Ovada.

«Per Piemonte dal Vivo, una stagione teatrale è un patto che si rinnova tra il teatro e la sua comunità, capace di far dialogare artisti, programmatori e pubblico. Lavorando insieme agli Enti Locali, la Fondazione costruisce cartelloni unici che uniscono qualità artistica, grandi interpreti e nuove generazioni di creativi. Attraverso teatro, danza, musica e circo contemporaneo, la proposta offre strumenti per abitare la complessità del presente. Il teatro si conferma così uno spazio pubblico essenziale, inteso come luogo di incontro, ascolto, immaginazione e responsabilità condivisa» aggiunge Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

“Siamo arrivati alla quinta stagione del rinato Teatro Municipale ovadese. Dal 2022, anno di riapertura, abbiamo ospitato insieme a Piemonte Dal Vivo una scelta prestigiosa di nomi e produzioni di caratura nazionale. In questo arco di tempo abbiamo cercato anche di aprire il più possibile le porte del teatro Crocco alle realtà di zona e agli artisti del territorio. Quest’anno le compagnie presenti saranno Coltelleria Einstein e alcuni comici che hanno cominciato la loro carriera con i mitici “Cavalli Marci” genovesi, e altri appuntamenti verranno calendarizzati man mano. Aspettiamo le famiglie e le scuole e ci auguriamo che anche per questa nuova stagione gli abbonati confermino la linea di crescita che abbiamo riscontrato con soddisfazione nelle edizioni passate. Vi aspettiamo quindi!” conclude la direttrice artistica del teatro Simona Ressico.

Si consolidano le convenzioni promosse da Piemonte dal Vivo con altri enti per ampliare l’offerta culturale rivolta al pubblico, con un’attenzione particolare verso i più giovani: possono usufruire del biglietto ridotto, ove previsto, i possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, tesserati FAI, possessori Carta Effe Feltrinelli e Carta Giovani Nazionale, abbonati alle stagioni di Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli del cartellone in abbonamento avranno inizio alle ore 21.00, salvo diverse indicazioni. Il programma completo, le modalità di abbonamento e biglietteria saranno disponibili sul sito del teatro. Gli abbonamenti sono disponibili on line sul sito mailticket.it dalle ore 12 del 03/07/26 (fino al giorno del primo spettacolo 23/10/26) e dal 03/7/2026 presso la Libreria Maineri di Ovada; gli abbonamenti saranno inoltre in vendita il giorno 01/09/26, il giorno 9/9/26 e da sabato 20/9/26 presso la cassa del Teatro Comunale Dino Crocco dalle ore 10 alle ore 12. I biglietti singoli saranno disponibili in prevendita dal 3/10/26 sul sito www.mailticket.it e presso la biglietteria del teatro come segue: i sabati dal 3 ottobre, dalle 10 alle 12; nelle serate di spettacolo dalle ore 19.30; dal 3/10/26 tutti i giorni di apertura del negozio presso la libreria Maineri di Ovada.

Gli spettacoli audio-descritti rientrano nel progetto Teatro No Limits, promosso da Piemonte dal Vivo, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, il Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì) e la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. In Piemonte, il progetto si avvale della collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte. Il servizio viene effettuato dotando il pubblico di cuffie, collegate alla sala di regia, dalla quale una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo. Il testo dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. Per ragioni organizzative, le prenotazioni per gli spettacoli audio-descritti vanno effettuate entro le 48 ore precedenti alla data di messa in scena. Ingresso ridotto per utenti non vedenti e ipovedenti; omaggio per il loro accompagnatore. I dispositivi per l’audiodescrizione sono disponibili – fino a esaurimento degli stessi – per l’intero pubblico la sera stessa dello spettacolo, in maniera totalmente gratuita, e reperibili presso un corner dedicato all’ingresso del teatro (priorità verrà data a spettatori non vedenti e ipovedenti). PRENOTAZIONI – info@centrodiegofabbri.it – WhatsApp: +39 328 2435 950.

Per ulteriori info visita i siti teatrocomunaleovada.it e piemontedalvivo.it oppure contatta hma@hiroshimamonamour.com .