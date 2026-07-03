Il Comune di Tortona rafforza il proprio impegno a favore dello sport cittadino con l’acquisto di nuove attrezzature destinate alle strutture al chiuso e agli eventi all’aperto. L’Amministrazione comunale ha infatti dato il via libera all’approvvigionamento di nuovi impianti per il gioco della pallavolo, destinati alle palestre cittadine, e di apposite coperture mobili per supportare al meglio le manifestazioni sportive outdoor. Si tratta di un intervento logistico mirato a migliorare concretamente l’offerta e la fruibilità degli spazi dedicati all’attività fisica sul territorio.

Le novità per le palestre cittadine

L’iniziativa nasce dalla necessità rilevata dagli uffici comunali di dotare le strutture sportive del territorio di strumentazioni adeguate e moderne. Nello specifico, il focus indoor dell’intervento riguarda l’acquisto di attrezzature sportive trasportabili indispensabili per il corretto svolgimento del gioco della pallavolo.

I nuovi impianti andranno a beneficio di due strutture specifiche della città:

La palestra comunale “Codevilla”, situata in corso Alessandria n. 1.

La palestra “Cavour”, ubicata in corso Cavour n. 1.

Strutture mobili per l’outdoor

Accanto al potenziamento delle palestre, il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità ha prestato attenzione anche alle attività che si svolgono all’aria aperta. È emersa infatti la necessità di avere a disposizione delle coperture mobili (gazebo) per garantire un adeguato supporto logistico e organizzativo durante gli eventi sportivi e le varie attività agonistiche e ricreative di natura outdoor.

Il dettaglio della fornitura

L’investimento promosso dal Comune di Tortona, interamente finanziato con l’applicazione dell’avanzo libero dei fondi propri comunali, prevede l’acquisto dei seguenti articoli:

Un impianto polivalente per la pallavolo, completo di pali ad altezza graduabile, carrellato e provvisto di zavorramento.

Una rete da pallavolo regolamentare, delle dimensioni di 9,50×1 metri.

Due gazebo di dimensioni 3×3 metri, completi di telo di copertura per il tetto.

Un gazebo di dimensioni 3×3 metri, equipaggiato non solo con il telo di copertura per il tetto, ma anche con le pareti laterali.

L’acquisto e il relativo trasporto del materiale sono stati regolarmente affidati in via diretta ad aziende fornitrici specializzate del settore.