Inaugurato a Ospedaletti il completamento della pista ciclopedonale del lungomare, un intervento strategico che sancisce la piena fruibilità della Ciclovia Riviera dei Fiori. Al taglio del nastro hanno preso parte l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e il sindaco Daniele Cimiotti, celebrando un’opera fondamentale che unisce mobilità sostenibile e rilancio paesaggistico. Da oggi, cittadini e turisti possono percorrere l’intero tracciato senza interruzioni da Ospedaletti ad Andora, per un totale di circa 45 chilometri.

I dettagli dell’intervento sul lungomare

I lavori, sostenuti finanziariamente da Regione Liguria, si sono concentrati sulla riqualificazione di circa 160 metri di percorso situati tra la vecchia stazione ferroviaria e il comparto 3. Il progetto ha previsto una serie di opere mirate per migliorare la sicurezza e l’estetica del tratto:

Rifacimento della pavimentazione.

Realizzazione di un tracciato continuo.

Eliminazione delle aiuole che interrompevano il percorso.

Sistemazione dello smaltimento delle acque.

Adeguamento dell’illuminazione pubblica.

Riparazione della linea in fibra ottica.

Il traguardo di Ospedaletti

Il sindaco Daniele Cimiotti ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Oggi per Ospedaletti è un giorno importante perché finalmente può dire di avere la propria ciclovia, la ciclovia di tutti gli ospedalettesi, terminata”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’impatto positivo dei lavori sull’area costiera: “Grazie al fondamentale contributo di Regione Liguria abbiamo completato un intervento che migliora sicurezza, accessibilità e fruibilità dell’intera passeggiata. Un’opera che valorizza il nostro territorio e rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Ospedaletti”.

La visione della Regione per il Ponente

L’assessore Marco Scajola ha inquadrato l’inaugurazione all’interno di un più ampio quadro di sviluppo: “Con il completamento di questo tratto si amplia ancora un importante percorso di recupero e valorizzazione delle aree dell’ex sedime ferroviario, trasformate in una delle infrastrutture più belle e strategiche della nostra regione”.

Il vero successo risiede nella totale continuità della passeggiata: “Oggi cittadini e turisti possono percorrere senza interruzioni 45 chilometri di ciclovia da Ospedaletti ad Andora, un risultato straordinario che unisce mobilità sostenibile, qualità urbana e valorizzazione paesaggistica”, ha spiegato Scajola. L’impegno istituzionale a favore delle comunità locali mira a un potenziamento strutturale: “Regione Liguria ha accompagnato questa grande opera con investimenti mirati di rigenerazione urbana nei Comuni attraversati, perché crediamo che la riqualificazione degli spazi pubblici e delle connessioni territoriali rappresenti un volano di crescita per l’intero ponente”.

L’assessore ha poi ricordato che l’inaugurazione odierna “è il secondo di tre interventi che puntano a riqualificare e valorizzare l’intera cittadina”, affiancandosi ad altri progetti di rigenerazione urbana a Ospedaletti, come i recenti lavori approvati per via Roma e via Jonquerie e la palestra fitness realizzata nel 2023.

Nuovi dialoghi per lo sviluppo del territorio

Il programma dedicato alla riqualificazione prosegue attivamente anche nei comuni limitrofi. Al termine dell’inaugurazione a Ospedaletti, l’assessore Scajola si è recato a San Biagio della Cima e a Seborga. I due incontri istituzionali con i rispettivi sindaci, Simone Rotolo e Pasquale Ragni, hanno permesso di approfondire le opportunità di investimento e gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei due borghi, confermando il costante dialogo che la Regione porta avanti con le amministrazioni locali per sostenere lo sviluppo e la crescita delle comunità.