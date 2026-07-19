Nella giornata di oggi, 19 luglio, l’assessore al Turismo Luca Lombardi si è recato a Bajardo per prendere parte alla rinomata sagra dei crustuli. L’appuntamento ha celebrato uno dei prodotti più caratteristici del paese montano della Valle Armea, accendendo i riflettori sulle tradizioni del territorio.
Un’eccellenza esclusiva del territorio
L’evento ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare le peculiarità gastronomiche dell’entroterra. Protagonisti indiscussi della manifestazione sono stati proprio i crustuli, che si distinguono per un legame indissolubile con il territorio:
- Si tratta di un dolce tipico tradizionale.
- La sua produzione avviene esclusivamente all’interno del paese montano di Bajardo.
Il plauso all’organizzazione e ai volontari
Nel corso della sua visita, l’assessore Lombardi ha voluto portare il proprio saluto istituzionale e sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla comunità locale.
I momenti salienti della visita hanno riguardato:
- L’incontro con il sindaco di Bajardo, Remo Moraglia.
- I complimenti rivolti direttamente al primo cittadino e ai numerosi volontari che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno garantito l’ottima riuscita della manifestazione.