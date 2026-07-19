La Valle Arroscia si anima per celebrare le sue eccellenze più profumate: nella giornata di oggi, gli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola hanno preso parte alla tradizionale Festa delle Erbe e della Lavanda di Cosio d’Arroscia. L’appuntamento, inserito nel prestigioso circuito degli Eventi Autentici Liguri, si conferma un’importante occasione di promozione per l’entroterra, unendo la valorizzazione delle produzioni agricole locali a progetti concreti di riqualificazione del borgo.

Un programma ricco per scoprire il territorio

Anche quest’anno, l’evento ha richiamato nel paese montano numerosi visitatori, attratti da un’offerta variegata e pensata per valorizzare a tutto tondo l’identità del luogo.

La manifestazione ha infatti animato le vie di Cosio d’Arroscia proponendo:

Stand dedicati alla scoperta delle erbe officinali e dei prodotti tipici del territorio.

Momenti di intrattenimento con musica e spettacoli dal vivo.

Attività ludiche e ricreative pensate appositamente per le famiglie.

L’apertura straordinaria dei musei del paese, per unire l’aspetto gastronomico alle iniziative culturali.

Piana: “Un patrimonio che genera sviluppo”

L’assessore Alessandro Piana ha voluto evidenziare il ruolo cruciale di queste iniziative per la tenuta socio-economica delle aree interne: «Manifestazioni come questa raccontano la Liguria più autentica – ha dichiarato – Quella dei borghi vivi, delle comunità che custodiscono con orgoglio le proprie tradizioni e delle aziende agricole che ogni giorno contribuiscono a preservare il paesaggio e a creare nuove opportunità di sviluppo».

Le erbe aromatiche e la lavanda costituiscono infatti un tesoro agricolo, culturale e paesaggistico capace di generare valore in molteplici settori, dall’agricoltura alla cosmesi, fino alla ristorazione e al turismo esperienziale. «Regione Liguria sostiene convintamente iniziative come questa – ha concluso Piana – perché valorizzano le produzioni locali e dimostrano come agricoltura, cultura e accoglienza possano diventare strumenti di crescita per l’entroterra. Un ringraziamento va ai produttori, alle associazioni, ai volontari e all’amministrazione comunale che, con il loro impegno, rendono possibile una manifestazione capace di promuovere il territorio e rafforzarne l’identità».

Scajola: “Dal recupero degli spazi passa il rilancio dei borghi”

Presente all’evento anche l’assessore alla Tutela del Paesaggio e alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, da anni un frequentatore abituale della manifestazione: «Manifestazioni come la Festa delle Erbe e della Lavanda valorizzano l’identità, le tradizioni e le eccellenze dei nostri borghi, contribuendo a renderli sempre più attrattivi per residenti e visitatori».

Scajola ha poi spostato il focus sugli interventi strutturali promossi a livello regionale, ricordando che la valorizzazione di queste aree passa inevitabilmente attraverso il recupero dei luoghi simbolo delle comunità.

A Cosio d’Arroscia, l’impegno si è tradotto in azioni concrete:

È stata già completata la riqualificazione di piazza della Chiesa , proprio il luogo da cui prende il via la manifestazione.

, proprio il luogo da cui prende il via la manifestazione. Prenderà presto il via un nuovo intervento che interesserà l’oratorio comunale e la piazza antistante.

«Due opere – ha chiosato Scajola – che contribuiranno a rendere il borgo ancora più accogliente e vivibile, confermando l’impegno della Regione Liguria nel valorizzare i piccoli Comuni».