Questa sera, domenica 19 luglio alle ore 21.30, il molo dei Bagni B.B. Sport sul Lungomare XX Settembre di Diano Marina ospiterà “La notte dei Misteri”. L’evento, a ingresso libero, vedrà protagonista l’autore Luca Valentini in un incontro interamente dedicato agli enigmi della Liguria e del mare.

Il libro e i temi della serata

L’appuntamento è incentrato sui contenuti del libro “Misteri di Liguria”, un volume edito da Atene Edizioni e giunto alla sua seconda edizione aggiornata e ampliata, arricchito dalla prefazione di Giulia Quaranta Provenzano. A dialogare con l’autore nel corso della serata sarà Carmine Esposito.

Il pubblico sarà guidato in un percorso tra racconti che potrebbero sembrare frutto di un’intrigante trama fantasy, ma che esplorano in realtà le vicende di chi ha avuto a che fare con i fenomeni più inspiegabili della regione.

Nel corso dell’incontro si cercherà di rispondere a diverse domande e si parlerà di:

Fantasmi e antiche leggende del territorio.

Misteriose creature del mare, tra cui sirene e mostri marini.

Storie affascinanti legate a tesori nascosti.

UFO, dischi volanti, viaggi nel tempo e altre oscure presenze.

Un appuntamento tra fascino e folklore

L’iniziativa, supportata dalle partnership con Atene Edizioni, Radio Zero One e Bagni B.B. Sport, promette di essere un vero e proprio “viaggio nel mistero”, affrontando anche le storie di santi e demoni, inquisitori e cacciatori di fantasmi. Una serata unica, definita dagli organizzatori come “una storia da portare nel cuore”, pensata per chiunque sia pronto a scoprire i segreti più insondabili della Liguria.