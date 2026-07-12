Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la prima edizione della Tortona Castle Race, la gara di abilità in mountain bike dedicata alle bambine e ai bambini dai 4 ai 12 anni che si è svolta a Tortona, sul parco del Castello alla presenza dell’assessore allo sport Giordana Tramarin. L’evento ha regalato ai più piccoli un’occasione speciale di sport, divertimento e condivisione, il tutto all’interno di un contesto sicuro e stimolante che ha saputo coinvolgere l’intera città.

Un evento all’insegna dello sport

La manifestazione, pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo della mountain bike, ha visto i giovani partecipanti cimentarsi con entusiasmo nelle prove di abilità previste. La giornata si è rivelata una bella occasione di aggregazione che ha premiato, prima ancora dei risultati cronometrici, lo spirito con cui le bambine e i bambini hanno affrontato il percorso.

I ringraziamenti degli organizzatori

Il successo di questa iniziativa è il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto diverse realtà del territorio. In particolare:

Un ringraziamento speciale va all’ASD Enjoy The Trail per l’impeccabile organizzazione dell’evento.

Un doveroso plauso è rivolto alle famiglie e ai numerosi volontari che, con il loro prezioso contributo, hanno garantito la riuscita della manifestazione.

Gli organizzatori hanno voluto chiudere la giornata con un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutti i partecipanti, rinnovando i complimenti alle giovani e ai giovani protagonisti per aver trasformato questo appuntamento in una vera e propria festa dello sport tortonese.