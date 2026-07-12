Nuovo corso per l’Associazione Turistica Pro Loco di Sarezzano, che ha recentemente rinnovato i propri vertici in seguito alle elezioni tenutesi lo scorso 23 giugno 2026. Durante la prima riunione ufficiale, datata 2 luglio 2026, sono state attribuite le nuove cariche sociali che guideranno l’associazione nel prossimo mandato.

Il nuovo assetto associativo

La guida della Pro Loco è stata affidata a Nadia Partelli, eletta Presidente dell’associazione. Ad affiancarla nel suo incarico sarà una squadra composta da membri impegnati nel direttivo e nelle funzioni operative, così suddivisa:

Giacinto Bonaldo : Vicepresidente

: Vicepresidente Federica Raccone : Tesoriera

: Tesoriera Luca Furlotti : Segretario

: Segretario Sonia Bagnasco, Camillo Campora, Irene Gemme, Aurora Marigonda e Luigi Rava: Consiglieri

Obiettivi e ringraziamenti

Il nuovo Consiglio Direttivo è già pienamente operativo e sta dedicando il proprio impegno alla pianificazione delle attività future. Al centro della programmazione vi è la promozione del territorio comunale, con una particolare attenzione rivolta all’organizzazione della festa patronale prevista per il mese di ottobre. In quest’ottica, il direttivo punta a favorire una proficua sinergia con le altre realtà associative presenti nel comune.

A chiusura del passaggio di consegne, il nuovo organo direttivo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo uscenti, riconoscendo il lavoro svolto finora.