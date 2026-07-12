Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha dato il benvenuto in città ai partecipanti del Giro di Scarpa, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Michele Scarponi. Accompagnati da Pietro Cordelli de “La Mitica”, i ciclisti hanno fatto tappa in una città dal significato simbolico straordinario, essendo la patria del Campionissimo Fausto Coppi.

I valori di una pedalata speciale

Il passaggio del Giro di Scarpa a Tortona non è stato solo un evento sportivo, ma un momento di riflessione profonda sui temi della convivenza sulla strada. La Fondazione Michele Scarponi, promotrice dell’iniziativa, ha l’obiettivo di diffondere e sostenere i valori cardine del ciclismo:

La promozione attiva della sicurezza stradale.

L’importanza del rispetto reciproco tra gli utenti della strada.

L’accoglienza riservata dal Sindaco Chiodi conferma l’attenzione di Tortona verso questi temi, unendo la vocazione ciclistica storica del territorio alla necessità di promuovere una cultura della sicurezza sempre più consapevole.