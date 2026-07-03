anta gente, sorrisi e un’energia contagiosa hanno animato le prime luci dell’alba in città. Questa mattina si è rinnovata la tradizione della “5.30 Tortona”, l’attesa manifestazione non competitiva che ha trasformato la consueta sveglia in un momento di grande condivisione collettiva. L’evento ha registrato una folta partecipazione di cittadini, pronti a marciare per le vie del centro. Tra i presenti all’alba in Piazza Malaspina anche il Sindaco Federico Chiodi, una presenza fissa e immancabile per sostenere questa iniziativa che unisce movimento, benessere e socialità. Presente anche l’assessore allo sport Giordana Tramarin.

Il tema dell’edizione 2026: “The Secret Ingredient”

Dopo un 2025 vissuto all’insegna della crescita e della trasformazione, l’edizione di quest’anno si è concentrata sull’azione e sull’espressione personale. Il filo conduttore scelto per la manifestazione è stato “The Secret Ingredient” (“L’ingrediente segreto”).

L’ingrediente segreto rappresenta ciò che rende ognuno unico. Non a caso, per la T-shirt ufficiale è stato scelto un colore discreto come il grigio: una tonalità capace di mescolarsi e confondersi nella quotidianità della folla, ma pronta a emergere e farsi apprezzare al momento opportuno, rivelando tutto il suo valore. L’obiettivo dell’iniziativa è stato infatti quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, invitandoli a esplorare il proprio potenziale interiore per identificare la propria “firma autentica” e la propria essenza inimitabile, abbandonando l’idea di dover seguire i percorsi altrui.

Un’esperienza per tutti nel cuore della città

La “5.30 Virtual” è molto più di una corsa: è un’occasione per vivere il centro di Tortona in un’atmosfera magica e priva di traffico, promuovendo un sano stile di vita attraverso il movimento, l’arte, la cultura e il buon cibo.

La mattinata si è snodata attraverso alcune caratteristiche fondamentali che hanno garantito il successo dell’iniziativa:

Il percorso: Partenza alle ore 5.30 in punto da Piazza Malaspina per un tracciato di 5,3 chilometri, da affrontare in totale libertà (correndo, camminando o passeggiando).

Partenza alle ore 5.30 in punto da Piazza Malaspina per un tracciato di 5,3 chilometri, da affrontare in totale libertà (correndo, camminando o passeggiando). Inclusione totale: La manifestazione ha accolto tutti senza alcuna distinzione. Un vero e proprio momento di aggregazione che ha visto protagonisti atleti e non, famiglie, bambini, ragazzi e persino gli amici a quattro zampe.

La manifestazione ha accolto tutti senza alcuna distinzione. Un vero e proprio momento di aggregazione che ha visto protagonisti atleti e non, famiglie, bambini, ragazzi e persino gli amici a quattro zampe. Sostenibilità e ristoro: L’evento è stato concepito a impatto zero, nel pieno rispetto dell’ambiente. A fine percorso, i partecipanti sono stati accolti con della deliziosa frutta fresca fornita dalla cooperativa “Volpedo Frutta”.

L’evento è stato concepito a impatto zero, nel pieno rispetto dell’ambiente. A fine percorso, i partecipanti sono stati accolti con della deliziosa frutta fresca fornita dalla cooperativa “Volpedo Frutta”. La community: L’esperienza è stata amplificata attraverso i social network, grazie all’invito degli organizzatori a condividere foto e selfie con la T-shirt ufficiale indossata, utilizzando gli hashtag #Azalai, #530Tortona e #run530virtual.