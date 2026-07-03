Domenica 5 luglio, come ogni prima domenica del mese, si rinnova un imperdibile appuntamento con la cultura. Grazie al costante impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il pubblico potrà varcare gratuitamente la soglia dell’abitazione e dello studio del grande pittore divisionista, ammirando opere esclusive nel luogo stesso in cui sono state concepite.

Il mecenatismo, la cura della memoria e la valorizzazione del territorio passano attraverso iniziative concrete e costanti nel tempo. Anche questo mese si rinnova il tradizionale e attesissimo appuntamento culturale offerto alla cittadinanza dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, da sempre motore artistico e custode d’eccellenza del nostro patrimonio locale.

Come accade ogni prima domenica del mese, infatti, la Fondazione apre le porte di una delle strutture storiche più affascinanti e intime della città: Casa Barabino. Un’opportunità preziosa, offerta con ingresso completamente gratuito, che si affianca in modo sinergico alle già consuete aperture in ogni fine settimana del prestigioso Museo del Divisionismo (anch’esso visitabile senza alcun costo per il pubblico).

I visitatori avranno il privilegio di accedere agli spazi situati nell’omonima via Angelo Barabino a Tortona, compiendo un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo. L’apertura permette di esplorare non solo gli allestimenti legati alla vita quotidiana dell’artista, ma soprattutto il suo intimo studio di lavoro: il sancta sanctorum dove la creatività prendeva forma.

Angelo Barabino (1883-1950) rappresenta uno degli esponenti più fulgidi e rappresentativi del Divisionismo nel Tortonese, indissolubilmente legato alla grande lezione del maestro e amico fraterno Giuseppe Pellizza da Volpedo. Visitare il suo atelier non è solo un omaggio alla storia dell’arte, ma un’esperienza visiva esclusiva: all’interno dello studio sono infatti gelosamente conservati e regolarmente esposti diversi quadri originali del pittore, opere rare e preziose che possono essere ammirate unicamente visitando questa casa-museo.

Un’occasione da non perdere per cittadini, appassionati e turisti che desiderano trascorrere un pomeriggio immersi nella bellezza. Casa Barabino sarà regolarmente aperta al pubblico e visitabile a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00.