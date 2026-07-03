SABATO 4 LUGLIO

Tortona: in Piazza Malaspina “Le notti del cinema” dal 30 giugno al 5 luglio 2026. Tutte le proiezioni serali avranno inizio alle ore 21:30 e saranno completamente gratuite e ad accesso libero per tutto il pubblico. Per godersi al meglio gli spettacoli sotto le stelle, i partecipanti sono calorosamente invitati a portare la propria sedia direttamente da casa.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casalnoceto: la Pro loco darà il via alla “Festa della Birra” nel cortile delle scuole sabato 4 luglio. Birra a volontà, hamburger, panini con la salamella e patatine fritte faranno da cornice al concerto live della band Appaloosa.

Piovera: a partire dalle ore 19.30, il servizio ristoro accoglierà i visitatori per la “Sagra delle guanciotte brasate”, servite insieme ad altri piatti tipici della cucina piemontese.

DOMENICA 5 LUGLIO

Tortona: dalle 15 alle 19 apre gratis al Pubblico Casa barabino con lo studio e le opere del pittore

Tortona: in Piazza Malaspina “Le notti del cinema” dal 30 giugno al 5 luglio 2026. Tutte le proiezioni serali avranno inizio alle ore 21:30 e saranno completamente gratuite e ad accesso libero per tutto il pubblico. Per godersi al meglio gli spettacoli sotto le stelle, i partecipanti sono calorosamente invitati a portare la propria sedia direttamente da casa.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Montacuto: frazione Giarolo ospiterà l’evento “Una valle in festa”, un’occasione perfetta per gustare buon cibo, passeggiare tra gli stand degli hobbisti e divertirsi in compagnia.

Piovera: a partire dalle ore 19.30, il servizio ristoro accoglierà i visitatori per la “Sagra delle guanciotte brasate”, servite insieme ad altri piatti tipici della cucina piemontese.

Sale: dalle ore 20.00 a mezzanotte, il Caffè del Mercato di Sale (AL) si trasformerà in un vero e proprio chiosco marittimo in perfetto stile anni ’90. L’appuntamento, intitolato “Spiaggia Libera” e presentato da Andrea Pulli, promette di portare in Via Roma 91 tutte le vibrazioni estive tipiche della riviera, pur senza avere il mare a disposizione, grazie a un mix coinvolgente di musica, drink e intrattenimento.