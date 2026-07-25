La cornice di piazza Felice Cascione a Borgomaro ha fatto da palcoscenico, nella serata di ieri, all’inaugurazione dell’edizione 2026 del FestiValdelmaro. La rassegna culturale, organizzata dall’associazione MusicArtemia, ha preso il via con il partecipato concerto corale “Universo: Musica e Canto”, un evento che ha registrato un’ottima affluenza di pubblico e ha visto la presenza dell’assessore regionale Marco Scajola.

I protagonisti della serata inaugurale

L’apertura della manifestazione ha regalato al numeroso pubblico presente un’esibizione di alto livello. Il programma musicale è stato affidato a due formazioni molto apprezzate sul territorio:

Il Coro conClaudia , sotto la sapiente direzione di Margherita Davico.

, sotto la sapiente direzione di Margherita Davico. Il Coro Mongioje, guidato dal direttore Ezio Vergoli.

Il plauso della Regione e il ringraziamento agli organizzatori

A margine dell’evento, l’assessore regionale Marco Scajola ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la kermesse e per la perfetta riuscita della serata inaugurale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla professoressa Margherita Davico che, con grande passione e competenza, porta avanti l’organizzazione di questa importante manifestazione, così come al sindaco di Borgomaro Massimiliano Mela per l’ospitalità”, ha dichiarato l’assessore. Soffermandosi poi sul concerto, ha aggiunto: “È stato un vero piacere assistere alle splendide esibizioni del Coro conClaudia e ritrovare gli amici del Coro Mongioje, da anni autentico punto di riferimento culturale del nostro territorio”.

Il rilancio dei borghi attraverso la cultura

La presenza delle istituzioni regionali testimonia l’attenzione verso le manifestazioni capaci di animare e promuovere le aree interne della Liguria. “Il Festival del Maro rappresenta un appuntamento di grande valore per l’entroterra ligure, capace di coniugare cultura, musica e promozione del territorio”, ha sottolineato Scajola.

Un’iniziativa che si trasforma in un vero e proprio motore per il turismo e la vitalità locale. “Eventi come questo rendono i nostri borghi sempre più vivi e attrattivi, creando occasioni di incontro e valorizzando luoghi ricchi di storia, tradizioni e identità – ha proseguito l’assessore, concludendo poi con una promessa di sostegno continuo -. Regione Liguria è al fianco delle iniziative di qualità che coinvolgono le comunità locali e contribuiscono a far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Un ringraziamento va inoltre all’associazione MusicArtemia, ai direttori dei cori, agli artisti e a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento dell’estate culturale del Ponente ligure.”