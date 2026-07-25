Il primo fine settimana di agosto si accende all’insegna dei sapori tradizionali a Guazzora, dove sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 andrà in scena la 47ª edizione della Sagra della Patata. L’atteso appuntamento enogastronomico è organizzato dalla Proloco di Guazzora, che per l’occasione ha preparato un menù ricco e variegato per tutti i partecipanti.

Le proposte culinarie della sagra

I volontari della Proloco propongono una ricca selezione di piatti pensati per esaltare la patata, affiancata ad altre specialità locali e tradizionali. Il menù è stato studiato per accontentare tutti i palati, includendo anche diverse opzioni vegetariane esplicitamente segnalate, oltre a due piatti speciali disponibili solo in giornate specifiche.

Antipasti

Insalata del marinaio.

Arista di maiale in salsa tonnata.

Tonno di pollo con peperoni in carpione.

Subric di patate e toma (piatto vegetariano).

Primi piatti

Ravioli di patate e pecorino al ragù bianco.

Gnocchi alla sorrentina (piatto vegetariano).

Gnocchi al ragù tradizionale.

Pasta, patate e provola.

Secondi piatti e Contorni

Baccalà fritto con purè rustico.

Coppa di maiale marinata alle erbe con salsa BBQ e patate al forno (piatto servito solo sabato 1 agosto).

Roast-beef al bagnèt verd con insalata di patate e fagiolini (piatto servito solo domenica 2 agosto).

Spezzatino con patate.

Parmigiana bianca di patate e porri (piatto vegetariano).

Patatine fritte come contorno.

I Dolci

Cheesecake al seirass e limone.

Cheesecake cioccolato e nocciole.

Gelato alla patata e passito.