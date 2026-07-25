Il primo fine settimana di agosto si accende all’insegna dei sapori tradizionali a Guazzora, dove sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 andrà in scena la 47ª edizione della Sagra della Patata. L’atteso appuntamento enogastronomico è organizzato dalla Proloco di Guazzora, che per l’occasione ha preparato un menù ricco e variegato per tutti i partecipanti.

Le proposte culinarie della sagra

I volontari della Proloco propongono una ricca selezione di piatti pensati per esaltare la patata, affiancata ad altre specialità locali e tradizionali. Il menù è stato studiato per accontentare tutti i palati, includendo anche diverse opzioni vegetariane esplicitamente segnalate, oltre a due piatti speciali disponibili solo in giornate specifiche.

Antipasti

  • Insalata del marinaio.
  • Arista di maiale in salsa tonnata.
  • Tonno di pollo con peperoni in carpione.
  • Subric di patate e toma (piatto vegetariano).

Primi piatti

  • Ravioli di patate e pecorino al ragù bianco.
  • Gnocchi alla sorrentina (piatto vegetariano).
  • Gnocchi al ragù tradizionale.
  • Pasta, patate e provola.

Secondi piatti e Contorni

  • Baccalà fritto con purè rustico.
  • Coppa di maiale marinata alle erbe con salsa BBQ e patate al forno (piatto servito solo sabato 1 agosto).
  • Roast-beef al bagnèt verd con insalata di patate e fagiolini (piatto servito solo domenica 2 agosto).
  • Spezzatino con patate.
  • Parmigiana bianca di patate e porri (piatto vegetariano).
  • Patatine fritte come contorno.

I Dolci

  • Cheesecake al seirass e limone.
  • Cheesecake cioccolato e nocciole.
  • Gelato alla patata e passito.