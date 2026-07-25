Il primo fine settimana di agosto si accende all’insegna dei sapori tradizionali a Guazzora, dove sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 andrà in scena la 47ª edizione della Sagra della Patata. L’atteso appuntamento enogastronomico è organizzato dalla Proloco di Guazzora, che per l’occasione ha preparato un menù ricco e variegato per tutti i partecipanti.
Le proposte culinarie della sagra
I volontari della Proloco propongono una ricca selezione di piatti pensati per esaltare la patata, affiancata ad altre specialità locali e tradizionali. Il menù è stato studiato per accontentare tutti i palati, includendo anche diverse opzioni vegetariane esplicitamente segnalate, oltre a due piatti speciali disponibili solo in giornate specifiche.
Antipasti
- Insalata del marinaio.
- Arista di maiale in salsa tonnata.
- Tonno di pollo con peperoni in carpione.
- Subric di patate e toma (piatto vegetariano).
Primi piatti
- Ravioli di patate e pecorino al ragù bianco.
- Gnocchi alla sorrentina (piatto vegetariano).
- Gnocchi al ragù tradizionale.
- Pasta, patate e provola.
Secondi piatti e Contorni
- Baccalà fritto con purè rustico.
- Coppa di maiale marinata alle erbe con salsa BBQ e patate al forno (piatto servito solo sabato 1 agosto).
- Roast-beef al bagnèt verd con insalata di patate e fagiolini (piatto servito solo domenica 2 agosto).
- Spezzatino con patate.
- Parmigiana bianca di patate e porri (piatto vegetariano).
- Patatine fritte come contorno.
I Dolci
- Cheesecake al seirass e limone.
- Cheesecake cioccolato e nocciole.
- Gelato alla patata e passito.