Il palco dell’Auditorium Alfano di Sanremo, gremito per l’occasione, ha fatto da cornice alla consegna del Premio Mida Roberto Murolo a Raiz. Il riconoscimento è stato conferito al poliedrico artista al termine di un apprezzatissimo concerto in cui è stato accompagnato dall’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. Un premio che celebra la capacità del cantautore di unire la tradizione partenopea alle sonorità del mondo, nel segno dell’innovazione e della contaminazione musicale.

La motivazione e la cerimonia di premiazione

A consegnare il trofeo, realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli guidati dalle professoresse D’Aguanno e Scalera, è stata la consigliera del Cda del Casinò di Sanremo, la dottoressa Sonia Balestra.

La motivazione ufficiale del premio esalta la figura di Raiz: “Per aver saputo tessere un dialogo incessante tra la memoria del Golfo e i suoni del mondo. A Raiz, artista poliedrico capace di abitare la tradizione con spirito pionieristico, trasformando la radice napoletana in un linguaggio universale, libero e coraggioso, proprio come quel giovane Roberto Murolo che nei suoni d’Oltreoceano cercava il futuro.”

La dottoressa Balestra ha poi sottolineato l’importanza dell’evento, nato in collaborazione con la Fondazione Roberto Murolo, il Comune e l’Orchestra Sinfonica: “La musica è la grande protagonista di questa serata. A marzo abbiamo consegnato i riconoscimenti a ricordo dei legami che hanno unito il Casinò di Sanremo alla famiglia Murolo. Oggi attribuiamo a Raiz il premio Roberto Murolo Mida, ricordando il genio artistico del maestro. Raiz è un artista che è l’anima stessa della contaminazione. Una voce che ha portato Napoli dal Mediterraneo al Dub, dal Rock alla world music.”

Le parole di Raiz e il bilancio del Casinò

Visibilmente emozionato, Raiz ha ritirato il premio ringraziando i presenti: ”Ringrazio davvero per questo premio che ha tanti significati. Non sono riuscito a ritirare il premio a marzo per motivi familiari, ma oggi mi sembra una bella occasione. So che il Trofeo è stato realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e quindi lo riporto a casa con me.”

Il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, ha tracciato un bilancio dell’iniziativa, che affonda le radici negli anni Trenta: “Con la consegna del riconoscimento Mida a Raiz completiamo il progetto del Premio Roberto Murolo, rinverdito dalla convenzione con la Fondazione. Abbiamo riscoperto il legame che unisce la nostra azienda alla cultura partenopea valorizzando artisti affermati ed emergenti. Determinante la Fondazione Orchestra Sinfonica, eccellenza della città di Sanremo. Ringraziamo per la Sua adesione Raiz, che con la sua arte ha fatto della contaminazione un linguaggio universale.”

Un legame storico tra Sanremo e Napoli

Il Maestro Roberto Murolo è stato un ambasciatore internazionale della cultura partenopea, proseguendo la strada tracciata dal padre Ernesto, che proprio al Casinò di Sanremo organizzò tra il 1931 e il 1932 il “Festival partenopeo di canti, tradizioni e costumi”. Roberto Murolo fu poi protagonista assoluto in Riviera con il Premio Tenco nel 1982 e al Festival della Canzone Italiana nel 1993, ricevendo infine il Premio alla Carriera nel 2002.

Tutte le sezioni del Premio Roberto Murolo 2026

Il progetto ha visto la collaborazione tra il Comune di Sanremo, il Casinò, la Fondazione Orchestra Sinfonica e la Fondazione Murolo, con il patrocinio degli enti partenopei. Oltre alla cerimonia estiva, il 28 marzo scorso il Teatro dell’Opera ha ospitato, con un evento sold out, la consegna di altri prestigiosi riconoscimenti:

Premio alla Carriera: Assegnato a Renzo Arbore , per l’impegno profuso nel restituire dignità e splendore alla melodia classica napoletana a livello internazionale.

Assegnato a , per l’impegno profuso nel restituire dignità e splendore alla melodia classica napoletana a livello internazionale. Premio Mida: Consegnato a Raiz , per la sua capacità di mediare la tradizione con i suoni del mondo (il nome ricorda il celebre Mida Quartet degli anni Quaranta).

Consegnato a , per la sua capacità di mediare la tradizione con i suoni del mondo (il nome ricorda il celebre Mida Quartet degli anni Quaranta). Premio Internazionale Roberto Murolo – Casinò di Sanremo: Tributato a Enzo Gragnaniello , per aver espresso l’anima più autentica e misteriosa di Napoli.

Tributato a , per aver espresso l’anima più autentica e misteriosa di Napoli. Premio Targa Nando Coppeto: Istituito in memoria del primo presidente della Fondazione e dedicato al dietro le quinte dell’industria musicale, è stato assegnato all’imprenditore e manager Luciano Chirico.

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