Continua a registrare uno straordinario successo di pubblico a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’esposizione dedicata al magico e oscuro universo del celebre regista americano. Proprio in virtù dell’ottimo riscontro ottenuto, la mostra “The Tim Burton Collector – The Exhibition, Viaggio in una collezione privata di oggetti e visioni dall’universo di Tim Burton” è stata ufficialmente prorogata fino al 20 settembre 2026.

Il nuovo calendario e la pausa estiva

La decisione di prolungare l’apertura delle sale espositive è stata presa dalla Fondazione in totale accordo con Daniel Serruto, organizzatore dell’evento e noto curatore conosciuto come “The Tim Burton Collector”.

Per permettere a un numero ancora maggiore di visitatori di immergersi nella vasta collezione privata di oggetti e visioni cinematografiche, è stato definito un nuovo calendario che prevede una fisiologica interruzione per le ferie:

Prima parte: la mostra resterà regolarmente aperta e visitabile fino al weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto.

la mostra resterà regolarmente aperta e visitabile fino al weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto. Pausa estiva: l’esposizione osserverà un periodo di chiusura in concomitanza con lo stop degli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, previsto da sabato 8 agosto a domenica 23 agosto 2026.

l’esposizione osserverà un periodo di chiusura in concomitanza con lo stop degli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, previsto da sabato 8 agosto a domenica 23 agosto 2026. Riapertura e gran finale: le porte di Palatium Vetus si riapriranno per accogliere i fan a partire dal weekend del 29 e 30 agosto, proseguendo poi fino alla chiusura definitiva fissata per domenica 20 settembre.

Modalità di accesso e prenotazioni

L’occasione di scoprire i preziosi cimeli legati ai film e alle creazioni di Tim Burton rimane alla portata di tutti gli appassionati.

Di seguito le informazioni utili per organizzare la visita:

Costo: l’ingresso alla mostra è totalmente libero.

l’ingresso alla mostra è totalmente libero. Prenotazioni: le visite guidate o singole sono disponibili esclusivamente previa prenotazione.

le visite guidate o singole sono disponibili esclusivamente previa prenotazione. Contatti: per riservare il proprio posto è possibile telefonare al numero 347-80.95.172 oppure inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo didattica.fondazionecral@gmail.com.