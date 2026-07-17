Mentre al Forte Santa Tecla di Sanremo prosegue la mostra fotografica “RUINS” di Lidia Giusto, l’offerta culturale si arricchisce con le iniziative estive dedicate ai più piccoli. Domenica 19 luglio, alle ore 17:40, la storica fortezza ospiterà “Tracce”, un originale laboratorio creativo rivolto ai bambini e alle loro famiglie, ideato e curato da Roberta Di Marco.
L’arte senza l’uso del colore
Il nuovo appuntamento promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria e dal Ministero della Cultura offre un’esperienza unica all’interno della struttura. L’attività è studiata per permettere ai giovani partecipanti di esplorare gli spazi di Forte Santa Tecla in modo totalmente inedito, rinunciando all’uso dei colori.
I bambini, guidati attraverso il percorso, avranno l’opportunità di imparare a cogliere l’arte nascosta nelle forme, nei suggestivi giochi di ombre e nelle affascinanti trame delle mura storiche dell’edificio.
Informazioni e modalità di partecipazione
Il laboratorio si svolgerà presso gli spazi di Forte Santa Tecla, situato nei Giardini Vittorio Veneto 34 a Sanremo. Per prendere parte all’iniziativa, è importante tenere a mente le seguenti indicazioni organizzative:
- Età consigliata: l’attività è rivolta ai bambini a partire dai 5 anni d’età in su.
- Accesso accompagnatori: è previsto l’ingresso gratuito per il primo adulto accompagnatore (per l’eventuale secondo accompagnatore verranno applicate le normali tariffe di ingresso al sito).
- Prenotazione: per partecipare al laboratorio è obbligatorio prenotare contattando il numero telefonico 333 7805551. Le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.