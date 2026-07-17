Dopo l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto con i primi tre appuntamenti di giugno, la stagione del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è pronta a ripartire. Martedì 21 luglio 2026, alle ore 21:00, l’Auditorium Michele Pittaluga del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria ospiterà il concerto intitolato “Il violino brillante”. L’evento, promosso dall’Associazione Pantheon ETS e diretto da Daniela Demicheli, esplorerà una delle pagine più influenti della storia musicale europea: la nascita e lo sviluppo della scuola violinistica piemontese.

Un “albero genealogico” musicale

Ad esibirsi sul palco alessandrino saranno Liana Mosca (al violino) e Rita Peiretti (al clavicembalo), specialiste di rilievo internazionale nella prassi esecutiva d’epoca. Il duo accompagnerà il pubblico alla scoperta dei profondi legami tra i maestri attivi tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, un’epoca in cui il Piemonte divenne un fondamentale baricentro culturale, in grado di assimilare l’eredità del Barocco italiano per poi diffonderla nelle maggiori corti europee.

Il programma della serata è stato concepito come un vero e proprio percorso genealogico:

Si partirà da Giovanni Battista Somis , capostipite della scuola torinese in grado di unire l’eleganza francese al calore strumentale tipicamente italiano, appreso a Roma grazie agli insegnamenti di Corelli.

, capostipite della scuola torinese in grado di unire l’eleganza francese al calore strumentale tipicamente italiano, appreso a Roma grazie agli insegnamenti di Corelli. Si proseguirà esplorando l’influenza di Somis sul francese Jean-Marie Leclair , giunto a Torino appositamente per studiare con lui.

, giunto a Torino appositamente per studiare con lui. Spazio poi a Gaetano Pugnani , allievo prediletto di Somis, capace di imprimere al violino un vigore del tutto innovativo.

, allievo prediletto di Somis, capace di imprimere al violino un vigore del tutto innovativo. A chiudere idealmente il cerchio sarà Giovanni Battista Viotti, considerato l’ultimo erede di questa dinastia musicale e pioniere le cui intuizioni getteranno le basi per il violinismo ottocentesco moderno.

Come da tradizione per gli appuntamenti del Festival, l’esecuzione dei brani sarà preceduta da una breve introduzione, pensata per fornire agli spettatori le giuste chiavi d’ascolto e per inquadrare appieno il contesto storico delle opere proposte.

Istituzioni e partner del Festival

La XVII edizione del Festival Internazionale (il cui cartellone completo è disponibile sul sito ufficiale bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca) è sostenuta da una fitta rete di enti: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona e Consiglio Regionale del Piemonte.

L’iniziativa gode inoltre dei patrocini del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e delle Diocesi e Comuni partner, venendo realizzata in stretta collaborazione con istituzioni di prestigio come il Conservatorio “A. Vivaldi”, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.

Informazioni utili per partecipare

Per assistere all’evento musicale all’Auditorium Pittaluga, si ricordano i seguenti dettagli organizzativi:

Orario d’inizio: ore 21:00.

ore 21:00. Ingresso: libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni: per garantirsi il posto a sedere è consigliato prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com oppure contattando il numero 347 0867632 (servizio disponibile anche tramite SMS o messaggistica WhatsApp).