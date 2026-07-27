Tutti i lunedì sera di luglio e agosto, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina si anima con la rassegna musicale “Balliamoci l’Estate”. Protagonista indiscusso delle serate è Gianni Rossi, famoso DJ locale molto attivo in tutta la Liguria e noto anche per i suoi apprezzati servizi al Festival di Sanremo, pronto a far ballare turisti e residenti dalle ore 21:30 fino a mezzanotte.

Gli “Speciali Lunedì” a Diano Marina

L’iniziativa è organizzata e fortemente voluta dal Comune di Diano Marina attraverso l’Assessorato Turismo e Manifestazioni, in sinergia con i brand Riviera dei Fiori e Diano Marina Turismo.

Ribattezzato con lo slogan “Speciali Lunedì!”, il format punta a trasformare l’inizio della settimana in un vero e proprio momento di festa e spensieratezza collettiva. A guidare l’intrattenimento dal palco c’è l’energia travolgente e la grande esperienza di Gianni Rossi, una vera e propria garanzia di successo per far cantare e ballare le piazze della riviera ligure.

Il calendario delle serate estive

Gli appuntamenti con la musica, l’animazione e il divertimento coprono l’intera stagione estiva balneare. Di seguito il riepilogo di tutte le date confermate al Molo delle Tartarughe, previste sempre nella fascia oraria serale che va dalle 21:30 alle 24:00:

Mese di Luglio: 6, 13, 20 e 27.

6, 13, 20 e 27. Mese di Agosto: 3, 10, 17 e 24.

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