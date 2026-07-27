Il Comune di Diano Marina accelera sulla promozione turistica e getta le basi per le future strategie di accoglienza. È stato infatti formalizzato l’affidamento per la realizzazione di un nuovo e mirato progetto di marketing territoriale dedicato all’intero bacino del Golfo Dianese per l’anno 2026. Per garantire la massima efficacia e il controllo costante dell’iniziativa, l’Amministrazione ha contestualmente costituito un gruppo di lavoro interno formato dal personale dell’Ufficio Turismo, incaricato di seguire ogni singola fase operativa.

Un piano strategico affidato a specialisti del settore

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare le potenzialità del territorio, intercettando nuovi flussi turistici e migliorando il posizionamento del Golfo Dianese nel mercato delle vacanze. Per lo sviluppo concreto di questo progetto di marketing, il servizio è stato ufficialmente affidato a un’azienda specializzata, la Silver Bullet Data Services Srl, con sede a Milano, che si occuperà di elaborare le strategie promozionali previste per l’anno in corso.

Il ruolo chiave del team comunale

Per affiancare i professionisti esterni e monitorare l’andamento del progetto, il Comune ha deciso di valorizzare le competenze interne del proprio personale dipendente. È stato così istituito un apposito gruppo di lavoro che, sotto la guida della Responsabile del Settore Turismo, Patrizia D’Agostino (nominata anche Responsabile Unico del Progetto), si occuperà di tutte le funzioni tecniche necessarie alla buona riuscita dell’appalto.

Il personale coinvolto si occuperà nello specifico di diverse mansioni fondamentali:

Gestione tecnico-amministrativa dell’intero intervento.

Programmazione dettagliata delle risorse e degli investimenti.

Verifica attenta del capitolato e predisposizione di tutti i documenti necessari.

Direzione e controllo dell’esecuzione del contratto per assicurarsi che i servizi resi dall’azienda milanese rispondano pienamente agli standard richiesti dall’ente.

Per premiare l’impegno e le responsabilità assunte dai dipendenti dell’Ufficio Turismo in questo specifico progetto di innovazione, l’Amministrazione ha previsto l’erogazione di incentivi dedicati alle funzioni tecniche svolte internamente, riconoscendo così il valore del lavoro di squadra nella pubblica amministrazione.