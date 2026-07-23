Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21:30, il suggestivo Molo delle Tartarughe di Diano Marina ospiterà il secondo appuntamento di “Diano Sotto Marina”. La rassegna, composta da quattro serate a ingresso libero, è organizzata dall’Associazione InfoRmare con l’obiettivo di guidare residenti e turisti alla scoperta dei principali ecosistemi sommersi e della straordinaria biodiversità del mare locale.

Il programma di stasera: “Underwater Audioscapes”

L’appuntamento odierno, intitolato “Pelagos – Il mare aperto”, si preannuncia particolarmente emozionante. La serata vedrà infatti protagonista il progetto “BlueMaDa”, che arricchirà l’esperienza visiva degli spettatori creando dal vivo un commento sonoro — gli “Underwater Audioscapes” — in perfetta sincronia con le immagini esclusive del mare di Diano Marina.

Un’esplorazione interattiva tra tecnologia e natura

L’intera rassegna, patrocinata dal Comune di Diano Marina e supportata da realtà come Riviera dei Fiori e la Federazione Italiana Attività Subacquee, offre al pubblico format divulgativi innovativi e coinvolgenti:

Subacquei in direttissima: Gli spettatori avranno la possibilità di soddisfare ogni curiosità interagendo in tempo reale con gli operatori, i quali racconteranno l’ambiente marino trasmettendo direttamente dal fondale.

Gli spettatori avranno la possibilità di soddisfare ogni curiosità interagendo in tempo reale con gli operatori, i quali racconteranno l’ambiente marino trasmettendo direttamente dal fondale. ROV Explorer: Grazie all’impiego di un drone subacqueo e alla collaborazione con M.U.D.S. srl, la tecnologia applicata all’esplorazione permetterà a tutti di compiere un vero e proprio viaggio virtuale tra le meraviglie nascoste sotto la superficie.

Grazie all’impiego di un drone subacqueo e alla collaborazione con M.U.D.S. srl, la tecnologia applicata all’esplorazione permetterà a tutti di compiere un vero e proprio viaggio virtuale tra le meraviglie nascoste sotto la superficie. Cinema Blu: Gli esperti dell’Associazione InfoRmare accompagneranno il pubblico nella scoperta della ricca biodiversità del Golfo Dianese, commentando dal vivo video esclusivi girati nei fondali locali.

I prossimi appuntamenti e i contatti utili

Dopo la serata inaugurale dello scorso 8 luglio e l’evento di questa sera, la rassegna “Diano Sotto Marina” proseguirà nel mese di agosto con gli ultimi due incontri in programma:

Giovedì 6 agosto 2026

Martedì 18 agosto 2026

Tutti gli eventi si svolgeranno al Molo delle Tartarughe, sempre con inizio alle ore 21:30 e ad accesso completamente gratuito. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@informare.net, visitare il sito web www.informare.net oppure consultare la pagina Facebook ufficiale “InfoRmare”.

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