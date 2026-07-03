L’Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica Stella Maris, grazie al generoso contributo elargito dalla Credit Agricole, in collaborazione con l’Assessorato alla Comunità Solidale del Comune di Imperia e le Associazioni/Enti di volontariato dell’area disabilità, promuove la dodicesima edizione dell’iniziativa “Il mare per tutti”, un’escursione in mare a favore delle Persone con disabilità, programmata per domenica 5 luglio 2026. In rappresentanza del sindaco Claudio Scajola, sarà presente all’evento la consigliera comunale Silvia Mameli.
Durante l’evento, i partecipanti potranno godere di un’uscita in mare nelle acque antistanti la città di Imperia, con la possibilità di praticare la pesca e rilasciare il pescato, promuovendo così un’attività sportiva che rispetti e preservi l’ambiente marino.
I membri dell’Associazione Stella Maris metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per accompagnare i partecipanti in mare. Il programma prevede: ritrovo alle ore 8.00 sulla passeggiata nel tratto antistante la chiesa Ave Maris Stella; dalle ore 8,30- 9.00 imbarco e uscita in mare delle dopo la consegna ai partecipanti di magliette e cappellini. La dimostrazione di pesca della durata di tre ore si concluderà alle ore 12. A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione con la consegna di regali ricordo ai partecipanti ed il pranzo offerto dall’Associazione Stella Maris presso la pizzeria/ristorante “La Ribotta”.
“Il Comune di Imperia, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 3 Liguria, collabora con entusiasmo con l’Associazione di Pesca Stella Maris per offrire momenti di svago alle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione Scajola per promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione attiva e le pari opportunità.
Considerato il grande successo delle edizioni precedenti e le aspettative positive di tutte le persone con disabilità che partecipano regolarmente all’evento, anche quest’anno il Consiglio direttivo dell’Associazione coinvolge i propri soci nell’organizzazione dell’iniziativa, mettendo a disposizione dei partecipanti numerose imbarcazioni e la loro consolidata esperienza marinaresca”dichiara l’Assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo.