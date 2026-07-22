Dal 1° gennaio 2026, la gestione dei servizi sociali a Diano Marina è ufficialmente entrata in una nuova fase organizzativa, caratterizzata dall’ingresso del Comune nell’ATS3 Liguria, che vede Imperia come Ente capofila. L’obiettivo della transizione, illustrata in Consiglio Comunale dall’Assessore Sabrina Messico (nella foto) in risposta a un’interrogazione del gruppo Diano Domani, è quello di garantire la continuità e l’efficienza delle prestazioni rivolte ai cittadini attraverso una gestione sovracomunale dei servizi essenziali.

I servizi a gestione sovracomunale (ATS3)

La riorganizzazione mira a creare una rete territoriale più strutturata per rispondere ai bisogni della popolazione. Attraverso l’inserimento nell’Ambito Territoriale Sociale, l’Amministrazione assicura la continuità di prestazioni fondamentali, ora coordinate a livello sovracomunale. Tra i servizi essenziali inclusi in questa transizione figurano:

Assistenza domiciliare

Tutela dei minori

Supporto alla disabilità

Interventi di contrasto alla povertà

Segretariato sociale

Le competenze mantenute dal Comune

Nonostante la delega all’ATS3 per i settori sopraelencati, l’Amministrazione locale di Diano Marina continua a mantenere il controllo diretto e la garanzia operativa su diversi servizi di prossimità essenziali per le famiglie, i giovani e la terza età. Restano infatti a totale gestione comunale:

Asili nido

Centri anziani

Centri estivi

Centri di aggregazione giovanile

Inoltre, tutte le pratiche di competenza esclusivamente comunale continuano a essere gestite direttamente in loco dagli uffici di Diano Marina.

Gestione del personale e visione territoriale

Un aspetto cruciale affrontato dall’Assessore Messico riguarda il posizionamento del personale. È stato chiarito che, a oggi, nessun operatore è stato distaccato presso il Comune di Imperia. Tuttavia, per assicurare il corretto funzionamento della nuova struttura dell’ATS3, Diano Marina ha messo a disposizione quattro unità del proprio organico: nello specifico, tre assistenti sociali e un istruttore amministrativo.

L’Ente ha infine ribadito il proprio impegno nel mantenere una stretta collaborazione con i Comuni del comprensorio dianese, con l’intento di preservare e rafforzare una visione unitaria e coesa delle politiche sociali sul territorio.