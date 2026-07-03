SOLERO – In occasione del 150° anniversario della morte del celebre tenore Carlo Guasco, giovedì 9 luglio, presso il parco dell’Asilo intitolato al tenore verdiano, la comunità di Solero taglia un traguardo storico. Grazie all’instancabile operato dell’associazione “Gli Amici di Solero”, giunta al suo trentesimo anno di attività, verrà inaugurato il nuovo spazio museale dedicato all’artista. Un’iniziativa di altissimo valore culturale, realizzata con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Di seguito si riporta la dichiarazione ufficiale del Sindaco di Solero, Andrea Toniato:

“L’inaugurazione di questo museo rappresenta un atto di profonda e doverosa riconoscenza da parte di tutta Solero verso un uomo che ha dato lustro al nostro paese.

La figura di Carlo Guasco evoca immediatamente i fasti del melodramma ottocentesco, i palcoscenici dei più grandi teatri d’Europa e lo stretto legame artistico con maestri del calibro di Giuseppe Verdi. Tuttavia, per noi solerini, il suo nome evoca prima di tutto un profondo senso di appartenenza e una straordinaria generosità. Nonostante il successo internazionale l’avesse portato lontano, l’amore viscerale per il suo luogo di nascita lo spinse a ritornare qui, tra la sua gente, scegliendo Solero come dimora definitiva per la vita e per l’eternità.

Pochi ricordano che Guasco non fu solo un grandissimo artista, ma anche un cittadino attivo che mise la propria esperienza al servizio della comunità, ricoprendo per molti anni la carica di amministratore comunale. Ha guidato e assistito il nostro paese con la stessa passione che metteva sul palco, dimostrando una lungimiranza politica e sociale fuori dal comune.

Il simbolo più tangibile di questo suo amore resta la donazione della propria casa d’abitazione al Comune, affinché venisse trasformata in un asilo infantile. Una struttura che ancora oggi, a distanza di generazioni, accoglie le bambine e i bambini di Solero e con il micronido, anche dei comuni limitrofi. Con questo museo non celebriamo solo il tenore, ma l’amministratore, il filantropo e il concittadino di cui saremo eternamente fieri”.

“La figura di Carlo Guasco – sottolinea Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – grande tenore e uomo di cultura internazionale, ma anche figura legatissima alla sua terra di origine, Solero, dove fu amministratore locale e filantropo, rappresenta una sintesi straordinaria di talento, volontà e amore del territorio. Il suo paese giustamente da tanti anni lo celebra come concittadino illustre, e la Fondazione è orgogliosa di aver finanziato la realizzazione del nuovo spazio museale che ne ricorda la vita e le opere, inaugurato nel 150esimo anniversario della morte”.

“Per singolare e fortunata coincidenza, l’apertura del museo dedicato a Carlo Guasco cade esattamente nel trentesimo anniversario della costituzione dell’Associazione, che tale opera ha fortemente voluto e perseguito come obiettivo primario, seppure non esclusivo, della propria attività – dichiara il Professor Carlo Gallia, presidente onorario dell’associazione “Amici di Solero” -. Il museo rappresenta infatti una tappa significativa del percorso di riappropriazione della figura del grande tenore, che si è esteso progressivamente dal pieno recupero della casa e del parco, una cui parte, non utilizzata, era caduta in stato di abbandono, alla riscoperta dei molteplici e complessi aspetti della sua figura artistica ed umana, che nel museo trovano documentazione ed approfondimento. A tanto si è arrivati grazie all’azione concorde e determinata di persone e di istituzioni: studiosi, primo fra tutti il biografo di Guasco Giorgio Appolonia, a cui verrà conferita la cittadinanza onoraria, il Comune di Solero, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha generosamente finanziato l’iniziativa. Ma nulla si sarebbe potuto fare senza l’impegno appassionato e continuo dei soci e il sostegno della popolazione solerina”.

Il museo sarà visitabile scrivendo alla mail amicidisolero@gmail.com oppure telefonando allo 0131365516 oppure ai numeri 3466702912 – 3663100615