Il Monferr’Autore Festival prosegue la sua ricca rassegna itinerante all’insegna della musica, della cultura, del giornalismo e dell’umorismo. A partire da giovedì 2 luglio, la kermesse diretta da Enrico Deregibus e organizzata da AccademiaMonferrato porterà nuovi appuntamenti nella provincia di Alessandria, ospitando artisti del calibro della Banda Osiris a Balzola, Bruno Gambarotta a Gamalero e Paolo Migone a Occimiano.

Si parte con la comicità della Banda Osiris

Il primo appuntamento del mese vedrà protagonista la travolgente Banda Osiris. L’evento si terrà giovedì 2 luglio, alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro dei Giardini comunali di Balzola (situato in via Roma 73), con ingresso completamente gratuito. Il gruppo porterà in scena lo spettacolo intitolato “Le dolenti note”.

Nata inizialmente come un ensemble di musicisti di strada, la formazione ha saputo conquistare nel tempo i principali teatri europei e italiani, affermandosi come la massima espressione nazionale della comicità applicata alla musica. La loro esibizione promette un mix travolgente fatto di virtuosismo strumentale, mimo, satira e teatro, arricchito costantemente da invenzioni sceniche, parodie e gag.

Il programma di luglio e le anticipazioni autunnali

La programmazione del festival proseguirà nel corso del mese con altri due importanti appuntamenti sul territorio:

Sabato 11 luglio, ore 21: incontro con Bruno Gambarotta a Gamalero, in Piazza Passalacqua, nell’ambito del festival letterario di San Lorenzo.

incontro con Bruno Gambarotta a Gamalero, in Piazza Passalacqua, nell’ambito del festival letterario di San Lorenzo. Domenica 12 luglio, ore 21: recital di Paolo Migone a Occimiano, ospitato nella Corte della Villa dei Marchesi da Passano in via Cavour 66.

Dopo gli eventi di luglio, la rassegna tornerà poi a settembre con nuovi appuntamenti in via di definizione, tra cui la grande finale del Monferrato Music Contest presso il Country Sport Village di Mirabello Monferrato.

Un progetto diffuso per valorizzare il territorio

Partito ad aprile, questo festival multiforme ha già collezionato diciotto appuntamenti di grande successo, intrecciando rock, folk, canzone d’autore, letteratura, cinema e teatro. Spesso caratterizzato dalla formula del “live journalism” e dal dialogo diretto con gli ospiti, ha già visto la partecipazione di figure di spicco come Ron, Mauro Pagani, Davide Van De Sfroos, Violante Placido, Dente, Cisco, Riccardo Rossi, Gianni Coscia e molti altri.

Il progetto si prefigge lo scopo di valorizzare il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni, sviluppando un percorso che tocca svariati comuni tra le risaie, le colline e il fiume Po. Il direttore artistico Enrico Deregibus sottolinea proprio questa vocazione territoriale e culturale: “L’obiettivo di Monferr’Autore è quello di creare un dialogo tra la bellezza e varietà del paesaggio e lo spessore e varietà dei contenuti”. L’intento, prosegue Deregibus, è quello di offrire “un festival lungo e diffuso che vuole trasformare piazze e luoghi storici in spazi di condivisione e crescita culturale”.

I partner della manifestazione

L’intera rassegna è resa possibile grazie al fondamentale e ampio sostegno di una fitta rete di istituzioni e realtà associative. Tra i sostenitori figurano:

I comuni di Balzola, Conzano, Gamalero, Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo.

Realtà locali come il circolo Ferrero, la multisala Kristalli, L’Officina di Alessandria, il Pantagruel di Casale Monferrato e il Country Sport Village.

L’organizzazione di AccademiaMonferrato Musica&Danza (associazione attiva da oltre 10 anni con sede a Castelletto Monferrato) e, fuori dai confini provinciali, il Valsusa Film Fest.