L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare rinnova il proprio impegno a favore dell’eccellenza scolastica, istituendo anche per l’anno scolastico 2025/2026 delle speciali borse di studio. L’iniziativa è rivolta ai giovani studenti che hanno da poco concluso il primo ciclo di istruzione e mira a premiare esclusivamente il merito, slegando l’assegnazione del riconoscimento da eventuali requisiti legati al reddito o alla situazione socio-economica familiare.
Promuovere il talento e il futuro dei giovani
L’obiettivo primario dell’iniziativa promossa dal Comune è quello di valorizzare e incentivare concretamente il profitto scolastico dei ragazzi più brillanti. Attraverso questo riconoscimento, l’Amministrazione intende incoraggiare la prosecuzione degli studi e spronare le nuove generazioni verso il raggiungimento di opportunità culturali e professionali sempre più approfondite.
I destinatari e i criteri
Le borse di studio sono state pensate per valorizzare l’impegno sui banchi di scuola e garantiscono un accesso basato unicamente sui risultati accademici. Ecco le caratteristiche principali per l’assegnazione:
- I fondi sono stati istituiti per l’anno scolastico 2025/2026.
- Il bando è rivolto ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione nell’anno didattico appena terminato.
- L’assegnazione avverrà unicamente per meriti scolastici, prescindendo in modo totale dalla situazione economica e sociale del nucleo familiare di appartenenza del candidato.
Come presentare le domande
Per regolamentare l’accesso ai riconoscimenti, il Comune ha già provveduto a emettere il relativo bando ufficiale. Il documento disciplina in modo dettagliato tutti i requisiti necessari, le modalità di partecipazione e le tempistiche esatte per la presentazione delle istanze.
Le famiglie e i ragazzi interessati possono consultare e scaricare il bando completo direttamente sul sito internet istituzionale dell’Ente.