L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare rinnova il proprio impegno a favore dell’eccellenza scolastica, istituendo anche per l’anno scolastico 2025/2026 delle speciali borse di studio. L’iniziativa è rivolta ai giovani studenti che hanno da poco concluso il primo ciclo di istruzione e mira a premiare esclusivamente il merito, slegando l’assegnazione del riconoscimento da eventuali requisiti legati al reddito o alla situazione socio-economica familiare.

Promuovere il talento e il futuro dei giovani

L’obiettivo primario dell’iniziativa promossa dal Comune è quello di valorizzare e incentivare concretamente il profitto scolastico dei ragazzi più brillanti. Attraverso questo riconoscimento, l’Amministrazione intende incoraggiare la prosecuzione degli studi e spronare le nuove generazioni verso il raggiungimento di opportunità culturali e professionali sempre più approfondite.

I destinatari e i criteri

Le borse di studio sono state pensate per valorizzare l’impegno sui banchi di scuola e garantiscono un accesso basato unicamente sui risultati accademici. Ecco le caratteristiche principali per l’assegnazione:

I fondi sono stati istituiti per l’anno scolastico 2025/2026 .

. Il bando è rivolto ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione nell’anno didattico appena terminato.

nell’anno didattico appena terminato. L’assegnazione avverrà unicamente per meriti scolastici, prescindendo in modo totale dalla situazione economica e sociale del nucleo familiare di appartenenza del candidato.

Come presentare le domande

Per regolamentare l’accesso ai riconoscimenti, il Comune ha già provveduto a emettere il relativo bando ufficiale. Il documento disciplina in modo dettagliato tutti i requisiti necessari, le modalità di partecipazione e le tempistiche esatte per la presentazione delle istanze.

Le famiglie e i ragazzi interessati possono consultare e scaricare il bando completo direttamente sul sito internet istituzionale dell’Ente.