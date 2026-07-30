Intensificazione dei controlli interforze e nuove misure per la limitazione della vendita di alcolici nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione a Piazza Santo Stefano, zona “Piscina” e Piazza Genova.

Alessandria, 30 luglio 2026. Si è riunito oggi, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, unitamente all’Assessore alla sicurezza e al Comandante della Polizia Locale.

Al centro dell’ordine del giorno, è stata l’analisi dell’andamento della sicurezza e della vivibilità urbana nel capoluogo, con specifico riferimento alle dinamiche di aggregazione registrate nel periodo estivo.

L’attenzione del Comitato si è concentrata, in particolare, su alcune aree maggiormente frequentate nelle fasce serali e notturne, tra cui Piazza Santo Stefano, l’area dell’ex piscina comunale Lungo Tanaro San Martino e Piazza Matteotti, meglio nota agli alessandrini come “Piazza Genova”. In tali contesti, la stagione estiva ha favorito un sensibile aumento delle presenze che, unite in diversi casi all’abuso di bevande alcoliche, ha originato episodi di disturbo alla quiete pubblica, degrado urbano e motivo di disagio per i residenti del quartiere.

Al termine del confronto, in un clima di piena collaborazione istituzionale, sono state concordate le seguenti linee di intervento immediate:

intensificazione dei servizi di controllo del territorio: saranno disposti servizi di vigilanza e presidio mirati, attuati in modalità interforze dalle Forze dell’Ordine con il concorso operativo della Polizia Locale, concentrati nelle fasce orarie e nelle giornate di maggior afflusso. I controlli avranno finalità sia preventive sia di contrasto a comportamenti illeciti o di disturbo del decoro urbano;

limitazioni alla vendita e somministrazione di alcolici: in accordo con l’Amministrazione Comunale, verranno adottate misure regolamentari e di ordinanza al fine di prevenire i fenomeni di abuso e ridurre i conseguenti fattori di criticità per l’ordine pubblico.

«La vivibilità degli spazi pubblici e il diritto al riposo dei cittadini devono potersi conciliare con la socialità estiva – è stato ribadito nel corso della riunione – ma non saranno tollerati eccessi in grado di compromettere la sicurezza o la serenità dei residenti. Le misure concordate confermano l’impegno congiunto di Stato ed Enti locali per una fruizione sicura e rispettosa della città».