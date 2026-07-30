Dal 30 luglio al 5 agosto, il cinema Megaplex Stardust, situato presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona, offre una nuova programmazione per tutti gli appassionati del grande schermo. Il palinsesto di questa settimana si rivolge a ogni fascia di pubblico spaziando dalle avventure dei supereroi all’animazione, fino a toccare il genere drammatico e i thriller. Di seguito, sono riportati i riassunti delle trame e gli orari dettagliati di tutte le proiezioni in cartellone per consentire agli spettatori di pianificare la propria visione.

Azione e Avventura

Spider-Man Brand New Day

Trama: A quattro anni di distanza dagli avvenimenti di “Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker è ormai un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dai ricordi delle persone che ama. Combatte il crimine a New York come Spider-Man a tempo pieno, ma la pressione scatena in lui una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, il tutto mentre una nuova serie di crimini fa emergere una gravissima minaccia.

A quattro anni di distanza dagli avvenimenti di “Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker è ormai un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dai ricordi delle persone che ama. Combatte il crimine a New York come Spider-Man a tempo pieno, ma la pressione scatena in lui una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, il tutto mentre una nuova serie di crimini fa emergere una gravissima minaccia. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 20.40 – 21.30. Domenica: 17.40 – 18.30 – 20.40 – 21.30. Da lunedì a mercoledì: 20.40 – 21.30.



Odissea

Trama: Terminato l’assedio di Troia, Ulisse salpa per fare ritorno a Itaca dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, ma il viaggio si trasforma in una lunga odissea ostacolata da tempeste, creature inospitali e fantasmi della sua coscienza. A Itaca, Penelope cerca di resistere con astuzia ai pretendenti che occupano il palazzo e in particolar modo al pericoloso Antinoo, mentre Telemaco intraprende un viaggio di formazione attraverso le isole ioniche per cercare notizie sul padre e salvare il futuro del regno.

Terminato l’assedio di Troia, Ulisse salpa per fare ritorno a Itaca dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, ma il viaggio si trasforma in una lunga odissea ostacolata da tempeste, creature inospitali e fantasmi della sua coscienza. A Itaca, Penelope cerca di resistere con astuzia ai pretendenti che occupano il palazzo e in particolar modo al pericoloso Antinoo, mentre Telemaco intraprende un viaggio di formazione attraverso le isole ioniche per cercare notizie sul padre e salvare il futuro del regno. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 20.20 – 21.20. Domenica: 17.10 – 18.10 – 20.20 – 21.20. Da lunedì a mercoledì: 20.20 – 21.20.



Animazione e Commedia

Minions & Monsters

Trama: Ambientato quarant’anni prima degli eventi narrati in “Minions” del 2015, il film illustra l’assurda storia di come gli omini gialli abbiano prima conquistato Hollywood diventando star del cinema e poi perso tutto. Dopo aver liberato dei mostri nel mondo, i Minions si riuniscono nel tentativo di salvare il pianeta dal caos che essi stessi hanno generato.

Ambientato quarant’anni prima degli eventi narrati in “Minions” del 2015, il film illustra l’assurda storia di come gli omini gialli abbiano prima conquistato Hollywood diventando star del cinema e poi perso tutto. Dopo aver liberato dei mostri nel mondo, i Minions si riuniscono nel tentativo di salvare il pianeta dal caos che essi stessi hanno generato. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 20.00. Domenica: 17.40 – 20.00. Da lunedì a mercoledì: 20.00.



Terapia di Famiglia

Trama: Damien Leroy è afflitto da ansia cronica ed è diventato insopportabile per il suo psicoanalista, Olivier Béranger, che lo caccia sfidandolo a trovare la donna della sua vita. Damien trova la fidanzata Alice, ma tre mesi dopo, recandosi a casa dei genitori di lei per un anniversario, scopre che il padre della ragazza è proprio il dottor Béranger in persona, il quale è pronto a tutto pur di farli lasciare e sabotare la loro relazione.

Damien Leroy è afflitto da ansia cronica ed è diventato insopportabile per il suo psicoanalista, Olivier Béranger, che lo caccia sfidandolo a trovare la donna della sua vita. Damien trova la fidanzata Alice, ma tre mesi dopo, recandosi a casa dei genitori di lei per un anniversario, scopre che il padre della ragazza è proprio il dottor Béranger in persona, il quale è pronto a tutto pur di farli lasciare e sabotare la loro relazione. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 19.40. Domenica: 19.40. Da lunedì a mercoledì: 1.40.



Toy Story 5

Trama: Dopo la partenza di Woody, Jessie ha assunto il comando nella stanza di Bonnie con Buzz Lightyear come sua fidata spalla. Quando la bambina, ormai di otto anni, si innamora di Lilypad, un interattivo e intelligente tablet high-tech a forma di rana, l’equilibrio dei giocattoli viene sconvolto. La banda dovrà confrontarsi con l’arrivo della tecnologia e ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie.

Dopo la partenza di Woody, Jessie ha assunto il comando nella stanza di Bonnie con Buzz Lightyear come sua fidata spalla. Quando la bambina, ormai di otto anni, si innamora di Lilypad, un interattivo e intelligente tablet high-tech a forma di rana, l’equilibrio dei giocattoli viene sconvolto. La banda dovrà confrontarsi con l’arrivo della tecnologia e ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 19.30. Domenica: 17.30. Da lunedì a mercoledì: 19.30.



Thriller e Drammatico

Deep Water – Incubo negli abissi

Trama: A causa di un grave guasto, un volo intercontinentale in viaggio da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in un oceano infestato da squali. I passeggeri sopravvissuti, isolati e lontani dai soccorsi, dovranno superare barriere culturali e conflitti personali per collaborare e salvarsi, mentre l’aereo continua inesorabilmente a sprofondare.

A causa di un grave guasto, un volo intercontinentale in viaggio da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in un oceano infestato da squali. I passeggeri sopravvissuti, isolati e lontani dai soccorsi, dovranno superare barriere culturali e conflitti personali per collaborare e salvarsi, mentre l’aereo continua inesorabilmente a sprofondare. Orari: Tutti i giorni: 21.30.



Blue (vm 14)

Trama: Luce è una ragazza di buona famiglia che, per aiutare a pagare i debiti del fidanzato Loris finito in un brutto giro, accetta il consiglio dell’amica Vicky di utilizzare la piattaforma di contenuti hard “Blue”. Sebbene riesca a guadagnare il denaro necessario in una sola notte per salvare il ragazzo, questa scelta scatena una reazione a catena inarrestabile che stravolgerà le sue certezze, facendo sì che nulla sia più come prima.

Luce è una ragazza di buona famiglia che, per aiutare a pagare i debiti del fidanzato Loris finito in un brutto giro, accetta il consiglio dell’amica Vicky di utilizzare la piattaforma di contenuti hard “Blue”. Sebbene riesca a guadagnare il denaro necessario in una sola notte per salvare il ragazzo, questa scelta scatena una reazione a catena inarrestabile che stravolgerà le sue certezze, facendo sì che nulla sia più come prima. Orari: Giovedì, venerdì e sabato: 20.00 – 21.40. Domenica: 17.30 – 20.00 – 21.40. Lunedì e martedì: 20.00 – 21.40. Mercoledì: 21.40.

