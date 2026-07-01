Il Comune di Tortona rafforza la rete di sicurezza e prevenzione sul territorio rinnovando per l’anno 2026 le convenzioni con le associazioni di volontariato di Protezione Civile. L’accordo, curato dal Settore Polizia Municipale, garantisce alla città il supporto tempestivo di uomini e mezzi esterni, rivelandosi uno strumento fondamentale per fronteggiare e superare con efficacia le eventuali situazioni di emergenza fin dalle primissime ore.

Il ruolo vitale dei soccorritori sul territorio

La legislazione nazionale e regionale affida ai Comuni non solo l’attività di previsione e prevenzione, ma anche la gestione diretta e il superamento delle emergenze. Nelle prime 24 o 48 ore da un evento critico, le amministrazioni locali si trovano a dover operare avvalendosi quasi esclusivamente delle risorse umane e materiali già presenti in loco.

Poiché nessun ente locale è in grado di disporre autonomamente di tutte le risorse necessarie per affrontare calamità o imprevisti in modo pienamente soddisfacente, il Comune di Tortona ritiene indispensabile ricorrere alla stipula di protocolli d’intesa. Una prassi consolidata negli anni che permette di avere sempre a disposizione una rete capillare e addestrata pronta a intervenire.

Le associazioni protagoniste per il 2026

Per garantire una risposta rapida, strutturata ed efficiente in caso di necessità, l’Amministrazione ha confermato le partnership istituzionali con i gruppi del territorio. Ecco le associazioni che garantiranno la disponibilità dei propri iscritti e dei propri mezzi per l’anno in corso:

Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia ODV , con sede operativa in Via Dellepiane.

, con sede operativa in Via Dellepiane. Emergenza Radio Tortona ODV , con base in Via Piemonte.

, con base in Via Piemonte. Misericordia di Tortona, realtà che, affiancando la propria storica vocazione in ambito sanitario, si mette a disposizione anche per i servizi di Protezione Civile offrendo il proprio fondamentale contributo a titolo completamente gratuito.