Domenica 28 giugno, il cuore pulsante della cristianità e della tradizione italiana ha accolto l’eccellenza artigianale ligure in occasione della Storica Infiorata di Roma. In una cornice di straordinaria bellezza, tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, Diano Marina è stata protagonista, rappresentando con orgoglio l’intera regione Liguria in uno degli eventi artistici più prestigiosi a livello nazionale e internazionale.

La delegazione dianese, composta dal Gruppo Amici dell’Infiorata e guidata dalla visione artistica e dalla profonda passione di Nives Bonavera, ha lavorato in sinergia con la Pro Loco di Cervo per dare vita a un’opera effimera di rara maestria. La loro partecipazione assume un valore ancora più significativo in quanto unica realtà ligure presente alla manifestazione, confermando il ruolo del Golfo Dianese come custode d’eccellenza delle tradizioni identitarie del territorio.

Il tappeto floreale presentato dal gruppo ha offerto ai visitatori e ai fedeli una profonda riflessione spirituale e artistica attraverso una dedica a San Francesco d’Assisi. Il Poverello d’Assisi, simbolo universale di conversione e dedizione totale a Dio, è stato interpretato attraverso una simbologia densa di significati teologici e territoriali. Al centro della composizione campeggiava la Lettera Tau, la croce scelta dal Santo come sigillo di salvezza e segno di vittoria del bene sul male, circondata ed abbracciata da spighe di grano e grappoli d’uva a simboleggiare il pane ed il vino, il corpo e il sangue di chi ha sacrificato la propria vita per la salvezza dell’umanità.

A completare il messaggio sono state le fronde d’ulivo, veri e propri “rami di Liguria” che hanno abbracciato il perimetro della composizione. Questi elementi, simboli di pace, hanno trasformato l’opera in una preghiera disegnata per un’intercessione affinché questo mondo si plachi ed il Cantico delle creature possa fare sentire più forte i suoi versi.

Il Sindaco di Diano Marina ha espresso profonda gratitudine per il lustro conferito alla cittadina, sottolineando come l’impegno dei volontari sia il motore della promozione culturale del territorio. “Esprimo un sentito ringraziamento a UNPLI Liguria, alla Pro Loco di Cervo, ma soprattutto a Nives Bonavera e a tutti i volontari del Gruppo Amici dell’Infiorata che, con impegno, dedizione e passione, hanno rappresentato Diano Marina e la Liguria in un evento di così grande prestigio,” ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi. “Vedere la nostra tradizione fiorire a Roma è la testimonianza più bella di come l’amore per le proprie radici possa trasformarsi in un messaggio universale di bellezza e comunità”.